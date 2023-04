Am Rande der Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen fand am 24. März 2023 eine Sitzung nach der Arria-Formel zum Thema "Risiken aus der Politisierung der Aktivitäten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen" statt.

The Greyzone-Journalist Aaron Mate zeigte die Ungereimtheiten im OPWC-Bericht über den angeblichen Chemiewaffenangriff auf, den die syrische Armee am 7. April 2018 in Duma gegen ihr eigenes Volk durchgeführt haben soll.