EDITORIALE

– In Siria attaccate strutture militari illegali Usa

AMERICHE

– Lo scopo della guerra Usa in Ucraina

– Fallisce il test dell’arma ipersonica statunitense

– Secondo il generale Glen VanHerck gli Stati Uniti presto saranno circondati

– Qual è, secondo Trump, la più grande minaccia per gli USA?

– Joe Biden vieta l’uso di alcuni software-spia

– Seguito dell’inchiesta parlamentare sulla corruzione dei Biden

– Negli USA due diverse concezioni della libertà di espressione

– Disaccordo su una verifica dell’aiuto degli Usa all’Ucraina

– Come gli statunitensi percepiscono l’importanza dell’Ucraina

– Fox News torna trumpista

– Alexandria Ocasio-Cortez e TikTok

– Kevin McCarthy riceverà la presidente di Taiwan?

– Fiasco della campagna per il reclutamento nell’US Army

– Realizzazione e progetto del presidente salvadoregno

– Gli scambi commerciali tra Cina e Brasile passano allo yuan e al real

EUROPA

– Indebitamento delle società non finanziarie

– Il principe Harry contro il Daily Mail

– Un nuovo primo ministro in Scozia

– La Santa Sede estende l’obbligo di segnalazione di abusi sessuali

– Il Consiglio d’Europa preoccupato per la repressione delle manifestazioni in Francia

– Nella stampa francese la contestazione della polizia prende il posto della protesta contro la riforma delle pensioni

– Rinvio della visita di Carlo III in Francia

– La Francia prende in carico il Global Gateway dell’Unione Europea

– La Banca Mondiale appoggia la riforma delle pensioni del presidente Macron

– Perquisizione di cinque banche francesi

– La Francia riconosce l’Holodomor

– TotalEnergie compera gas degli emirati in yuan

– In Portogallo misure a favore dei consumatori

– Mega-sciopero in Germania

– La Russia mette in guardia la Svezia

– L’Ungheria non arresterà Vladimir Putin

– L’Ungheria contraria all’adesione della Svezia alla Nato

– La Serbia non dimentica i bombardamenti illegali della Nato

– Il presidente Volodymyr Zelensky sull’orlo di una crisi di nervi

– L’Ucraina espelle il clero fedele al patriarcato di Mosca

– Un’unità segreta ucraina per ferire i soldati russi

– La Russia testa il proprio arsenale

– Missili nucleari russi in Bielorussia

AFRICA

– Negoziati UE-Marocco sulla pesca

– Il Marocco e gli investitori indiani e cinesi

– Riforma delle forze armate sudanesi

– Unificazione degli eserciti delle due fazioni libiche

– Il Burkina Faso scioccato dall’intervista di France 24 a un capo terrorista

– Il ritorno di Jean-Pierre Bemba

– Il Sudafrica e la CPI

ASIA

– ONG israeliane accusano il loro Paese di tortura

– La Knesset protegge Benjamin Netanyahu

– Benjamin Netanyahu revoca il ministro della Difesa

– Ripristino imminente delle relazioni diplomatiche tra Arabia Saudita e Siria

– Barbara Leaf allude a un totale affondamento del Libano

– L’Iran modifica la strategia economica in Siria

– Negoziati tra Iran e Giordania

– La Turchia intimata di non esportare più il petrolio rubato in Iraq dal governo regionale kurdo

– Il presidente della SNB si dimette

– L’Arabia Saudita si associa all’OCS

– Il senato francese riceve terroristi, la Turchia ne è scioccata

– Denuncia alla CPI per il terremoto in Turchia e Siria

– Il Myanmar scioglie il partito di Aung San Suu Kyi

– La Corea del Sud sconvolta per i manuali scolastici giapponesi

– L’arsenale della Corea del Nord

– Le Filippine aderiscono al Partenariato Economico Regionale Globale

– Un dirigente del dipartimento di Stato in Cina

– Le forze armate cinesi invisibili sottacqua?

– BYD in vantaggio su Tesla

– Sfilata di leader europei in Cina

– L’ex presidente di Taiwan sostiene l’unificazione delle due Cine

– Forum di Boao per l’Asia 2023

– Convocazione del primo vertice Cina-Asia Centrale

– La Cina aiuta i Paesi poveri

– Reazione dei giapponesi alla politica del primo ministro

– Gli Stati Uniti mettono in guardia i giapponesi.