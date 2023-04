"Russland wird seine taktischen Atomwaffen auf Ersuchen von Minsk in Belarus stationieren", kündigte Präsident Wladimir Putin an. "In Wirklichkeit", stellt er klar, "tun wir alles, was die Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten tun."

Moskau weist darauf hin, dass die Vereinigten Staaten ihre taktischen Atomwaffen in Europa in sechs NATO-Ländern stationiert haben: Italien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, der Türkei und Griechenland (in Griechenland gibt es derzeit keine, aber es gibt ein Lager, um sie zu empfangen). Die B61-Atombomben, die in Italien auf den Stützpunkten Aviano und Ghedi stationiert sind, werden nun durch die neuen B61-12 ersetzt, die die US-Luftwaffe derzeit nach Europa verlegt. Sie haben Eigenschaften, die sie viel tödlicher machen als die vorherigen: Jede Bombe hat 4 Energieoptionen, abhängig vom Ziel, das getroffen werden soll, sie wird durch ein Satellitenleitsystem auf das Ziel gerichtet und kann in das Gelände eindringen, um Bunker feindlicher Kommandozentralen zu zerstören. Wahrscheinlich werden die USA die B61-12 auch in Polen und anderen NATO-Ländern noch näher an den Rand Russlands bringen.

Drei NATO-Atommächte – die USA, Großbritannien und Frankreich – und vier nuklear bewaffnete NATO-Mitglieder – Italien, Deutschland, Belgien und die Niederlande – beteiligen sich an der Operation Baltic Air Policing im Luftraum von Lettland, Litauen, Estland und Polen mit Flugzeugen, die taktische Atomwaffen tragen können. Darüber hinaus führen strategische B-52H-Bomber der US-Luftwaffe Atomkriegstrainingsmissionen im Baltikum und in anderen europäischen Gebieten durch, die an das russische Territorium grenzen. Die europäischen Bündnispartner haben 19 Flughäfen für diese Missionen zur Verfügung gestellt. Die Vereinigten Staaten, die den INF-Vertrag zerrissen haben, bereiten auch nukleare Mittelstreckenraketen vor, die in Europa stationiert werden sollen.

Zu diesem offensiven Einsatz kommen noch die Stützpunkte und Schiffe des "Raketenabwehrsystems" Aegis, die von den USA in Europa stationiert werden. Sowohl Schiffe als auch landgestützte Aegis-Einrichtungen sind mit Lockheed Martins Mk 41-Senkrechtwerfern ausgestattet, die nach Angaben des Herstellers nicht nur Abfangraketen, sondern auch mit Atomsprengköpfen bewaffnete Marschflugkörper abfeuern können.

Nachdem die USA und die NATO russische Vorschläge abgelehnt haben, um diese immer gefährlicher werdende nukleare Eskalation aufzuhalten, reagiert Russland mit Fakten, indem es in Weißrussland, in unmittelbarer Nähe zu US-NATO-Stützpunkten in Europa, Atombomben und Mittelstreckenraketen stationiert, die bereit sind, mit Atomsprengköpfen bewaffnet zu werden.