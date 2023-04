"Rusland zal op verzoek van Minsk zijn tactische kernwapens inzetten in Wit-Rusland", zegt president Vladimir Poetin. "In werkelijkheid - verduidelijkt hij - doen we hetzelfde wat de Verenigde Staten al tientallen jaren doen.

Moskou wijst erop dat de VS hun tactische kernwapens in Europa hebben geplaatst, in zes NAVO-landen: Italië, Duitsland, Nederland, België, Turkije en Griekenland (in Griekenland zijn er momenteel geen, maar er staat een depot klaar om ze te ontvangen). De B61-kernbommen, die in Italië worden ingezet op de bases van Aviano en Ghedi, worden nu vervangen door de nieuwe B61-12, die de Amerikaanse luchtmacht al naar Europa vervoert. Zij hebben kenmerken die hen veel dodelijker maken dan hun voorgangers: elke bom heeft 4 vermogensopties afhankelijk van het te raken doel, zij wordt door een satellietgeleidingssysteem op het doel gericht en kan het terrein binnendringen om de bunkers van vijandelijke commandocentra te vernietigen. De VS zullen de B61-12 waarschijnlijk ook inzetten in Polen en andere Navo-landen die nog dichter bij Rusland liggen.

Drie NAVO-kernmachten - de VS, het VK en Frankrijk - en vier Amerikaanse nucleair bewapende NAVO-leden - Italië, Duitsland, België en Nederland - nemen deel aan Operatie Baltische Luchtpolitie in het luchtruim van Letland, Litouwen, Estland en Polen, met vliegtuigen die tactische kernwapens kunnen dragen. Daarnaast voeren B-52H strategische bommenwerpers van de Amerikaanse luchtmacht trainingsmissies uit in het Baltische gebied en andere Europese gebieden die aan Russisch grondgebied grenzen. De Europese geallieerden hebben 19 luchthavens beschikbaar gesteld voor deze missies. De Verenigde Staten, die het INF-verdrag hebben verscheurd, bereiden ook het inzetten van middellangeafstandskernraketten in Europa voor.

Naast deze offensieve inzet hebben de VS Aegis-bases en -schepen voor "raketverdediging" in Europa ingezet. Zowel de schepen als de Aegis-installaties aan land zijn uitgerust met de Mk 41 verticale lanceerinrichtingen van Lockheed Martin, die - volgens de fabrikant zelf - niet alleen onderscheppingsraketten maar ook met kernkoppen bewapende kruisraketten kunnen lanceren.

Nadat de VS en de NAVO de Russische voorstellen om deze steeds gevaarlijker wordende nucleaire escalatie te stoppen, hebben verworpen, reageert Rusland door in Wit-Rusland, in de nabijheid van VS-NAVO-bases in Europa, kernbommen en met kernkoppen bewapende middellangeafstandsraketten op te stellen.