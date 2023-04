Die Welt verändert sich. Die Dinge bewegen sich schnell. Die alte Welt ist bereits tot, während eine neue Welt entsteht.

87% der Weltbevölkerung teilen nicht die westliche Sicht über den Krieg in der Ukraine. Ihre Regierungen sehen, dass die Vereinigten Staaten nur Papiertiger sind. Sie weigern sich ab jetzt, dem Diktat der G7 zu gehorchen.

Sie wissen vielleicht nichts darüber und das ist verständlich: Westliche Nachrichtenagenturen leiten diese Nachrichten nicht weiter. Sie verbergen Ihnen das Debakel. Deshalb haben wir Korrespondenten aus fünf Kontinenten versammelt und veröffentlichen einen wöchentlichen Newsletter, um Ihnen Zugang zur Arbeit einer Nachrichtenagentur zu geben. Sie finden kontextualisierte Nachrichten. Fakten, unvoreingenommen gebracht, und in die Geschichte eingefügt.

Im Inhalt von N°35:

LEITARTIKEL

– USA auf dem Weg zu einem Kriegszensurgesetz?

AMERIKA

– Anklage gegen Donald Trump durch den Staat New York

– Vorschlag, keine US-Visa mehr an Chinesen auszustellen

– Freilassung des Hauptangeklagten des "Sturms auf das Kapitol"

– Sollte man Beamte verurteilen, die Informationen zensiert haben?

– Neue Enthüllungen über die Untersuchungskommission zu den Ereignissen vom 6. Jänner 2021

– General Milley glaubt weder an einen ukrainischen Sieg noch an einen Angriff von Peking auf Taiwan im Jahr 2023

– Bill Clinton bereut seine Denuklearisierung der Ukraine

– Fortsetzung der Anti-Korruptions-Ermittlungen in Venezuela

EUROPA

– Finanzhochburg des Vereinigten Königreichs bedroht

– Die französische Regierung kommuniziert in der Sex-Presse

– Ehemaliger Lafarge-CEO bestreitet, Daesch in Syrien unterstützt zu haben

– Frankreich wird drei syrische Persönlichkeiten vor Gericht stellen

– Emmanuel Macrons Reise nach China

– Finnland tritt der NATO bei

– Polen diskriminiert russische Fechter

– Ungarn beobachtet Entwicklung der EU in Bezug auf die Ukraine

– Ursula von der Leyen prangert die „gelbe Gefahr“ an

– Ukraine stellt den orthodoxen Metropoliten der Kiewer Höhlen unter Hausarrest

– Oleksij Danilov präsentiert ukrainischen Plan für "The Day After"

– Eine NATO-Kommandozentrale in der Ukraine zerstört

– Ukraine nimmt mit dem Kreml heimlich wieder Kontakte auf

– Weißrussland bereitet sich auf Krieg vor

– Russland übernimmt turnusmäßig den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat

– US-Journalist bei Spionage in Russland verhaftet

– Ein Mitglied von Nawalnys Organisation verübt einen Anschlag in St. Petersburg

– Die NATO gibt mehr für die Ukraine aus, als Russlands Militärhaushalt

AFRIKA

– Algerien lehnt jede ausländische Militärintervention in der Sahelzone ab

– Burkina Faso weist zwei französische Journalisten aus

– Uganda unterstützt Russland

– M23 zieht sich nur langsam aus dem Kongo zurück

ASIEN

– Große Ölproduzenten reduzieren Produktion

– Zunahme der israelischen Angriffe auf Syrien

– Israel nimmt Feindseligkeiten in der Al-Aqsa-Moschee wieder auf

– Libanon

– Syrischer Außenminister in Ägypten

– Saudi-Arabien wird Syrien zum nächsten Arabischen-Liga-Gipfel einladen

– Emirate helfen vom Erdbeben betroffenen Syrern

– TotalEnergies wieder im Irak

– Recep Tayyip Erdoğan profitiert von einem Ausrutscher von Kemal Kılıçdaroğlu

– Erdoğan lädt Putin ein

– Der Internationale Gerichtshof gibt USA Unrecht gegenüber Iran

– Indien

– Emmanuel Macrons China-Reise mit Ursula von der Leyen

– Peking interpretiert sein Abkommen mit dem Heiligen Stuhl

– Japan ergreift eine Anti-China-Maßnahme

OZEANIEN

– US-Einfluss auf die australische Verteidigung