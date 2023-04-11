Американские штраусианцы, украинские интегральные националисты, израильские ревизионисты-сионисты и японские милитаристы призывают к всеобщей войне. Разумеется, их не так много, и они не представляют собой массовые движения. Ни одно государство пока не встало на этот путь.

Германия со 100 миллиардами евро и Польша с гораздо меньшими суммами массово перевооружаются. Но ни та, ни другая, похоже, не горят желанием помериться силой с Россией.

Австралия и Япония также инвестируют в вооружение, но ни у той, ни у другой нет собственной армии.

Соединенные Штаты больше не в состоянии увеличить численность своих вооруженных сил и неспособны создавать новые виды оружия. Они довольствуются тем, что воспроизводят на конвейере то, что было создано в 1980-х годах. Однако они сохранили свое ядерное оружие.

Россия осуществила перестройку вооружённых сил, модернизировала боеприпасы, проведя их тестирование на Украине, и разработала серию новых видов оружия, с которыми никто не может конкурировать. Китай перевооружается, чтобы взять под контроль Дальний Восток и в долгосрочной перспективе защитить свои торговые пути. Индия видит себя морской державой.

Поэтому трудно понять, кто хочет и может развязать новую мировую войну.

Вопреки своей риторике, французские лидеры вовсе не готовы к войне высокой интенсивности [1]. Закон о военном планировании, рассчитанный на десять лет, предусматривает строительство атомного авианосца, но сокращает численность армии. Речь идет об обеспечении внешних операций, а не о защите собственной территории. Париж продолжает мыслить как колониальная держава, в то время как мир становится многополярным. Это классика: генералы готовятся к предыдущей войне и игнорируют реальность завтрашнего дня.

Европейский Союз реализует свой «Стратегический компас». Комиссия координирует военные инвестиции стран-членов. На деле все играют в одну игру, но преследуют разные цели. Комиссия, со своей стороны, пытается взять под контроль решения о финансировании армий, которые до сих пор зависели от национальных парламентов. Это позволит создать империю, а не объявить тотальную войну.

Очевидно, что каждый ведёт свою игру, но, кроме России и Китая, никто не готовится к войне высокой интенсивности. Скорее всего, карты будут разложены заново. В этом месяце Вашингтон направляет в Европу Лиз Розенберг и Брайана Нельсона - двух специалистов по односторонним принудительным мерам [2] с миссией заставить союзников подчиниться. Говоря словами бывшего президента Джорджа Буша-младшего, сказанными во время войны с терроризмом: «Кто не с нами, тот против нас!».

Лиз Розенберг энергична и не страдает угрызениями совести. Именно она поставила на колени сирийскую экономику, обрекая миллионы людей на страдания, потому что они осмелились сопротивляться и победить вооружённые формирования Империи.

Голливудский западный дискурс Джорджа Буша-младшего о хороших и плохих парнях потерпел неудачу с Турцией, которая пережила попытку переворота 2016 года и землетрясение 2023 года. Анкара знает, что ей не стоит ждать ничего хорошего от Вашингтона, и уже поворачивается в сторону Шанхайской организации сотрудничества. Однако тот же самый дискурс должен иметь успех у европейцев, которые по-прежнему очарованы мощью Соединенных Штатов. Конечно, эта мощь находится в упадке, но и европейцы тоже. Никто не извлек уроков из диверсии на российско-германо-французско-нидерландском газопроводе «Северный поток». Мало того, что жертвы молчаливо отреагировали на это преступление, так их ещё и собираются наказать за то, что они не совершали.

Таким образом, мир делится на два блока: супердержава США и её вассалы, с одной стороны, и многополярный мир - с другой. По количеству государств это почти поровну, а по численности населения - только 13% для западного блока против 87% для многополярного мира.

Международные институты больше не могут функционировать. Они должны либо впасть в летаргию, либо быть распущены. Первые примеры, которые приходят на ум, - это фактический выход России из Совета Европы и пустые места западноевропейцев в Арктическом совете в год российского председательства. Другие институты больше не актуальны, например, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая должна была вести диалог между Востоком и Западом. Только привязанность России и Китая к Организации Объединенных Наций должна сохранить её в краткосрочной перспективе, поскольку Соединенные Штаты уже думают о преобразовании Организации в структуру, предназначенную исключительно для союзников.

Западный блок тоже должен перестроиться. До сих пор на европейском континенте экономически доминировала Германия. Чтобы гарантировать, что Германия никогда не сблизится с Россией, Соединенные Штаты хотят, чтобы Берлин довольствовался западной частью континента, а центр оставил в руках Варшавы. Поэтому Германия и Польша вооружаются, чтобы доминировать в своих зонах влияния, но когда звезда США померкнет, они будут воевать друг с другом. Советская империя во время развала бросила своих союзников и вассалов. Увидев свою неспособность решать проблемы, СССР сначала перестал экономически поддерживать Кубу, затем бросил своих вассалов по Варшавскому договору и, наконец, рухнул сам. Тот же самый процесс начинается сегодня на Западе.

Первая американская война в Персидском заливе, теракты 11 сентября и серия войн на Ближнем Востоке, расширение НАТО и украинский конфликт дадут империи США всего три десятилетия на выживание. Она поддерживалась своим бывшим советским соперником. Но с его развалом она потеряла смысл существования. Пришло время исчезнуть и ей.