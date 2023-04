De wereld verandert. De dingen gaan snel. De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld vorm krijgt.

Inhoud van N°35 :

EDITORIAL

• Naar een oorlogscensuurwet in de VS?

AMERIKA’S

• De staat New York klaagt Donald Trump aan

• Voorstel om geen Amerikaanse visa meer te verstrekken aan Chinezen

• Vrijlating van de hoofdverdachte in de "Capitol takeover

• Moeten ambtenaren die informatie censureerden worden veroordeeld?

• Nieuwe onthulling over de onderzoekscommissie naar de gebeurtenissen van 6 januari 2021

• Generaal Milley gelooft noch in een Oekraïense overwinning noch in een aanval van Peking op Taiwan in 2023

• Bill Clinton heeft spijt van denuclearisatie Oekraïne

• Anticorruptieonderzoek in Venezuela wordt voortgezet

EUROPA

• Financieel primaat UK in gevaar

• Franse regering communiceert in de sex-pers

• Voormalig CEO van Lafarge ontkent steun aan Daesh in Syrië

• Frankrijk gaat drie Syrische persoonlijkheden bij verstek berechten

• Emmanuel Macron op bezoek in China

• Finland treedt toe tot de NAVO

• Polen discrimineert Russische schermers

• Hongarije observeert EU-ontwikkelingen inzake Oekraïne

• Ursula von der Leyen hekelt het gele gevaar

• Oekraïne plaatst orthodoxe metropoliet van de grotten van Kiev onder huisarrest

• Oleksiy Danilov presenteert Oekraïnes plan voor "De dag na".

• NAVO-commandocentrum naar verluidt vernietigd in Oekraïne

• Oekraïne hervat in het geheim contacten met het Kremlin

• Wit-Rusland bereidt zich voor op oorlog

• Rusland neemt roulerend voorzitterschap VN-Veiligheidsraad over

• Amerikaanse journalist gearresteerd wegens spionage in Rusland

• Lid van Navalny’s organisatie pleegt aanslag in Sint-Petersburg

• NAVO geeft meer uit in Oekraïne dan Russisch militair budget

AFRIKA

• Algerije verzet zich tegen buitenlandse militaire interventie in de Sahel

• Burkina Faso zet twee Franse journalisten uit

• Oeganda steunt Rusland

• M23 stelt terugtrekking uit DRC uit

AZIË

• Grote olieproducenten verlagen productie

• Israëlische aanvallen op Syrië nemen toe

• Israël hervat vijandelijkheden bij Al-Aqsa Moskee

• Amerikaanse sancties tegen de gebroeders Rahme

• Syrische minister van Buitenlandse Zaken in Egypte

• Saoedi-Arabië nodigt Syrië uit voor volgende top Arabische Liga

• Emiraten helpen Syrische aardbevingsslachtoffers

• TotalEnergies terug in Irak

• Recep Tayyip Erdoğan profiteert van de blunder van Kemal Kılıçdaroğlu

• Erdoğan nodigt Poetin uit

• Internationaal Gerechtshof geeft VS ongelijk tegen Iran

• Rahul Gandhi’s straf opgeschort

• Emmanuel Macron en Ursula von der Leyen reizen naar China

• Beijing geeft invulling aan zijn overeenkomst met de Heilige Stoel

• Japan neemt anti-China maatregel

OCEANIË

• Invloed VS op Australische defensie