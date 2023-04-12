يدعو "الستراوسيون" الأمريكيون و "القوميون المتكاملون" الأوكرانيون و "الصهاينة التحريفيون" الإسرائيليون و "العسكريون" اليابانيون إلى حرب معممة. إنهم وحيدون وليسوا حركات جماهيرية. ولا توجد دولة تشرع حاليا في هذا الطريق.

ألمانيا بمبلغ 100 مليار يورو وبولندا بأموال أقل بكثير تعيد تسليحها بشكل كبير. لكن لا يبدو أن أيا منهما حريص على التنافس مع روسيا.

تستثمر أستراليا واليابان أيضا في الأسلحة ، لكن ليس لدى أي منهما جيش مستقل.

لم تعد الولايات المتحدة قادرة على تجديد قوة جيوشها ولم تعد قادرة على صنع أسلحة جديدة. هم محتوى لإعادة إنتاج على سلسلة تلك من 80s. ومع ذلك ، فإنهم يحتفظون بأسلحة نووية.

قامت روسيا بالفعل بتحديث جيوشها وتنظم لتجديد الذخيرة التي تستخدمها في أوكرانيا وإنتاج أسلحتها الجديدة بكميات كبيرة والتي لا يمكن لأحد منافستها. وفي الوقت نفسه، تعيد الصين تسليح نفسها للسيطرة على الشرق الأقصى، وفي نهاية المطاف، لحماية طرقها التجارية. الهند تعتبر نفسها قوة بحرية.

لذلك ليس من الواضح من يريد ويمكنه بدء حرب عالمية.

على عكس خطاباتهم ، لا يستعد القادة الفرنسيون على الإطلاق لحرب شديدة الكثافة [1]. يخطط قانون البرمجة العسكرية ، الذي تم إنشاؤه لمدة عشر سنوات ، لبناء حاملة طائرات نووية ، لكنه يقلل من الجيش. إنها مسألة إعطاء النفس وسائل للإسقاط ، ولكن ليس الدفاع عن الإقليم. تستمر باريس في التفكير كقوة استعمارية حيث يصبح العالم متعدد الأقطاب. إنها كلاسيكية: يستعد الجنرالات للحرب السابقة ويتجاهلون واقع الغد.

وينفذ الاتحاد الأوروبي "بوصلته الاستراتيجية". وتنسق اللجنة الاستثمارات العسكرية لدولها الأعضاء. في الممارسة العملية ، يلعبون جميعا اللعبة ، لكنهم يسعون لتحقيق أهداف مختلفة. وتحاول اللجنة، من جانبها، السيطرة على قرارات التمويل التي تتخذها القوات المسلحة، التي كانت تعتمد حتى الآن على برلماناتها الوطنية. هذا من شأنه أن يبني إمبراطورية ، ولكن لا يعلن حربا معممة.

من الواضح أن الجميع يلعبون لعبة ، ولكن باستثناء روسيا والصين ، لا يستعد أي منهما لحرب عالية الكثافة. بدلا من ذلك ، نشهد إعادة خلط الأوراق. هذا الشهر ، ترسل واشنطن ليز روزنبرغ وبريان نيلسون ، وهما متخصصان في التدابير القسرية أحادية الجانب [2] ، إلى أوروبا ، بهدف إجبار الحلفاء على الانصياع. في العبارة المعروفة للرئيس السابق جورج بوش الابن خلال الحرب "على الإرهاب": "من ليس معنا فهو ضدنا!"

ليز روزنبرغ فعالة وعديمة الضمير. إنها هي التي أخضعت الاقتصاد السوري على ركبتيه، وحكمت على ملايين الناس بالبؤس لأنهم تجرأوا على مقاومة وهزيمة مساعدي الإمبراطورية.

فشل الخطاب الغربي في هوليوود على غرار جورج بوش الابن ، خطاب الأخيار والأشرار ، مع تركيا ، التي شهدت بالفعل محاولة الانقلاب في عام 2016 وزلزال عام 2023. تدرك أنقرة أنه ليس لديها ما تتوقعه من واشنطن، وهي تتحول بالفعل إلى منظمة شنغهاي للتعاون. ومع ذلك، يجب أن ينجح الخطاب نفسه مع الأوروبيين الذين لا يزالون مفتونين بقوة الولايات المتحدة. بالطبع هذه القوة آخذة في الانخفاض، ولكن الأوروبيين يتراجعون أيضا. لذلك لم يتعلم أحد أي دروس من تخريب خط أنابيب الغاز الروسي الألماني الفرنسي الهولندي ، نورد ستريم. لم يقتصر الأمر على إلقاء الضحايا اللوم على الضربة دون أن يقولوا أي شيء ، ولكنهم على وشك تلقي المزيد من العقاب على جرائم لم يرتكبوها.

لذلك يجب تقسيم العالم إلى كتلتين ، من ناحية القوة العظمى للولايات المتحدة وأتباعها ، ومن ناحية أخرى العالم متعدد الأقطاب. من حيث عدد الدول ، يجب أن يكون هذا نصف ونصف ، ولكن من حيث عدد السكان ، 13٪ فقط للكتلة الغربية مقابل 87٪ للعالم متعدد الأقطاب.

لم تعد المؤسسات الدولية قادرة على العمل. يجب أن يقعوا في الخمول أو يذوبون. الأمثلة الأولى التي تتبادر إلى الذهن هي خروج روسيا الفعلي من مجلس أوروبا والمقاعد الفارغة لأوروبا الغربية في مجلس القطب الشمالي خلال عام الرئاسة الروسية. ولم يعد لدى مؤسسات أخرى أسباب وجيهة للوجود، مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي كان من المفترض أن تنظم الحوار بين الشرق والغرب. إن التزام روسيا والصين بالأمم المتحدة هو وحده الذي ينبغي أن يحافظ عليهما على المدى القصير، حيث أن الولايات المتحدة تفكر بالفعل في تحويل المنظمة إلى هيكل مخصص حصريا لدول الحلفاء.

يجب على الكتلة الغربية أيضا إعادة التنظيم. حتى الآن ، كانت القارة الأوروبية تهيمن عليها ألمانيا اقتصاديا. من أجل التأكد من أن ألمانيا لن تقترب أبدا من روسيا ، تريد الولايات المتحدة أن تكتفي برلين بغرب القارة وتترك المركز في أيدي وارسو. لذلك تسلح ألمانيا وبولندا نفسيهما لفرض نفسيهما في مناطق نفوذهما ، ولكن عندما يتلاشى النجم الأمريكي ، فسوف يقاتلان بعضهما البعض.

عند سقوطها ، تخلت الإمبراطورية السوفيتية عن حلفائها وأتباعها. بعد أن رأى الاتحاد السوفيتي عجزه عن حل المشاكل ، توقف أولا عن دعم كوبا اقتصاديا ، ثم تخلى عن أتباعه في حلف وارسو ، وانهار أخيرا على نفسه. نفس العملية تبدأ اليوم.

حرب الخليج الأمريكية الأولى ، وهجمات 11 سبتمبر وحروبها التي لا تعد ولا تحصى في الشرق الأوسط الكبير ، وتوسيع الناتو والصراع الأوكراني ، لم تقدم سوى ثلاثة عقود من البقاء للإمبراطورية الأمريكية. كان مدعوما من منافسه السوفيتي السابق. لقد فقدت سبب وجودها مع حلها. حان الوقت لتختفي أيضا.