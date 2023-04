Il mondo cambia in fretta. Il vecchio mondo è già morto e il nuovo si sta delineando.

Sommario del n° 35

EDITORIALE

– Negli Usa verso una legge di censura marziale?

AMERICHE

– Donald Trump incriminato dallo Stato di New York

– Proposta di non concedere più visti d’ingresso Usa ai cinesi.

– Liberato il principale accusato della “presa del Campidoglio”

– I funzionari che hanno censurato informazioni devono essere condannati?

– Nuova rivelazione sulla Commissione d’inchiesta per i fatti del 6 gennaio 2021

– Il generale Milley non crede né a una vittoria dell’Ucraina né a un attacco di Beijing a Taiwan nel 2023

– Bill Clinton si rammarica di aver denuclearizzato l’Ucraina

– Seguito dell’inchiesta anticorruzione in Venezuela

EUROPA

– Il primato finanziario del Regno Unito

– Il governo francese comunica tramite la stampa del sesso

– L’ex amministratore delegato di Lafarge nega di aver sostenuto Daesh in Siria

– La Francia processerà in contumacia tre personalità siriane

– Viaggio di Emmanuel Macron in Cina

– La Finlandia entra nella Nato

– La Polonia discrimina gli spadaccini russi

– L’Ungheria osserva lo sviluppo dell’atteggiamento della UE verso l’Ucraina

– Ursula von der Leyen denuncia il pericolo giallo

– Agli arresti domiciliari il metropolita ortodosso delle Grotte di Kiev

– Oleksiy Danilov presenta il piano ucraino per «il giorno dopo»

– In Ucraina sarebbe stato distrutto un centro di comando della Nato

– L’Ucraina riallaccia segretamente i contatti con il Cremlino

– La Bielorussia si prepara alla guerra

– La Russia assume la presidenza di turno del Consiglio di Sicurezza dell’Onu

– In Russia un giornalista statunitense arrestato in flagrante reato di spionaggio

– Un membro dell’organizzazione di Navalny compie un attentato a San Pietroburgo

– La Nato spende per l’Ucraina più del bilancio militare della Russia

AFRICA

– Il Burkina Faso espelle due giornaliste francesi

– L’Uganda sostiene la Russia

– L’M23 ritarda il ritiro dalla RDC

ASIA

– I principali produttori di petrolio riducono la produzione

– Si moltiplicano gli attacchi israeliani alla Siria

– Israele rilancia le ostilità alla moschea di Al-Aqsa

– Sanzioni Usa contro i fratelli Rahmé

– Il ministro siriano degli Esteri in Egitto

– L’Arabia Saudita inviterà la Siria al prossimo summit della Lega Araba

– Gli Emirati soccorrono i siriani vittime del terremoto

– TotalEnergies di nuovo in Iraq

– Recep Tayyip Erdogan approfitta di una gaffe di Kemal Kiliçdaroglu

– Erdogan invita Putin

– La Corte Internazionale di Giustizia dà torto agli USA e ragione all’Iran

– Sospesa la condanna di Rahul Gandhi

– Viaggio in Cina di Emmanuel Macron e di Ursula von der Leyen

– Beijing interpreta l’accordo con la Santa Sede

– Il Giappone adotta una misura anticinese

OCEANIA

– Gli Stati Uniti influenzano la Difesa australiana