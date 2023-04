Le FBI a arrêté Jack Teixeira, considéré comme le responsable de la fuite la plus importante des dernières années aux États-Unis.

Le jeune homme aurait photographié des centaines de documents parmi les plus secrets des États-Unis et les aurait exhibés durant six mois sur Discord, un forum de joueurs en ligne. En définitive, certains de ces documents ont migré début avril sur des réseaux sociaux, provoquant des répercutions militaires et diplomatiques dans le monde entier. En un clin d’œil, l’administration Biden a obtenu de tous ces réseaux qu’ils les suppriment.

Selon les autorités US, Jack Teixeira est un informaticien de 21 ans, affecté au Renseignement de la Garde nationale. Il avait le grade d’aviateur de 1° classe.

Cette affaire défie l’entendement : comment un jeune engagé de la Garde nationale a-t-il pu photographier des documents hautement classifiés dont certains n’étaient destinés qu’au président Joe Biden et à une poignée de ses collaborateurs ?

Contrairement aux premières informations, ce ne sont pas une centaine, mais des centaines de documents qui ont fuité. Tous ceux qui ont été identifiés ont des niveaux de classification extrêmement élevés, bien plus secrets que les Pentagon Papers ou les fuites de Wikileaks.

Outre l’invraisemblable faiblesse des procédures de sécurité états-uniennes, les informations qu’ils contiennent (lire l’édito de Voltaire, actualité internationale n°36) font apparaître l’incroyable naïveté des analystes du renseignement et des dirigeants US : pour eux, toute communication interceptée est une vérité d’Évangile.