Le monde change. Les choses vont vite. Le monde ancien est déjà mort, tandis qu’un monde nouveau se dessine.

87 % de la population mondiale ne partage pas le point de vue occidental sur la guerre en Ukraine. Leurs gouvernements constatent que les États-Unis ne sont plus que des tigres de papier. Ils refusent désormais d’obéir aux diktats du G7.

Vous n’en savez peut-être rien et c’est bien normal : les agences de presse occidentales ne relaient pas ces nouvelles. Elles vous masquent la débâcle. Aussi avons-nous rassemblé des correspondants sur les cinq continents et éditons un bulletin hebdomadaire pour vous donner accès au travail d’une agence de presse. Vous y trouverez des dépêches contextualisées. Des faits, relatés sans parti pris, replacés dans l’histoire.

Cette mine d’information n’est accessible que sur abonnement :

Au sommaire du N°36 :

ÉDITORIAL

– Les ahurissantes fuites du Pentagone

AMÉRIQUES

– Un magistrat de la Cour suprême corrompu

– Enquête parlementaire sur le procureur Alvin Bragg

– Une banque coopère à l’enquête parlementaire sur la famille Biden

– La propagande de la CIA

– Les excuses de Rupert Murdoch

– Lutter contre les informations russes et chinoises dans les Balkans

– Second sommet pour la Démocratie

– Le plan de paix pour l’Ukraine de Lula da Silva

– Création de l’Alliance des pays d’Amérique latine et des Caraïbes contre l’inflation

EUROPE

– Sanctions anglo-saxonnes contre Alicher Ousmanov et Roman Abramovitch

– « Génocide ukrainien » et « génocide vendéen »

– Emmanuel Macron gaulliste en Chine

– François Hollande piégé par Vovan & Lexus

– L’Italie débordée par un afflux de migrants

– L’Allemagne n’équipera pas son armée dans les délais voulus

– La Hongrie signe avec Gazprom

– L’Union européenne envahie de grains et de poulets ukrainiens

– Ursula von der Leyen éconduite à Beijing

– Le G7 somme la Suisse de confisquer les avoirs de citoyens russes

– La Serbie dément livrer des armes à l’Ukraine ou à la Russie

– Emmanuel Macron abandonne le discours pro-ukrainien en Chine

– Échange de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine

– Défection d’un ingénieur du service de protection présidentiel russe

– La Russie déclare indésirable l’EU-Russia Civil Society Forum

– Création d’un registre informatisé des conscrits russes

– La Russie revient sur les laboratoires US d’armes biologiques en Ukraine

AFRIQUE

– L’Égypte hésite à officialiser ses liens avec la Syrie

– La réorganisation de l’armée soudanaise demandera du temps

– L’Algérie diminue sa production de pétrole, mais augmente sa production de gaz

– Brouille du Tchad et de l’Allemagne

– Des pirates dans le Golfe de Guinée

– Les Comores dénoncent les projets français à Mayotte

– Déploiement de la Force régionale de la Communauté Est-africaine en RDC

ASIE

– Répression par Israël d’une manifestation dans les Territoires palestiniens

– Benjamin Nertanyahu se ravise

– Étrange accord israélo-polonais

– Un logiciel espion israélien pour les iPhones

– Les réfugiés palestiniens du Liban se coordonnent avec le Hamas

– La Syrie répond aux USA

– La Jordanie tétanisée par le gouvernement Netanyahu

– Les Iraquiens contre les Forces démocratiques syriennes

– Retournement de situation en Iraq

– Le Koweït installe une plate-forme pétrolière dans la zone économique exclusive iraquienne

– Sergueï Lavrov en Türkiye

– Le Myanmar place-t-il sa station d’écoute des îles Coco au service de la Chine ?

– L’Afghanistan et la Chine renouent

– Les Talibans et l’Onu

– Exercice militaire conjoint USA-Philippines-Australie

– La Corée du Nord maîtriserait les ICBM

– La Corée du Sud repense ses relations avec le Nord et les USA

– Xi-Jinping relance la formation patriotique

– L’Armée de libération populaire réforme son recrutement

– Irrédentisme japonais sur les Rochers Liancourt

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

– Débat au Conseil de Sécurité sur le multilatéralisme

– Le port du masque inutile contre le Covid

– Le FMI revoit ses prévisions à la baisse