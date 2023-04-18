СССР начинал разрушаться не в результате афганской войны (1979-89 гг.), а вследствие Чернобыльской аварии (26 апреля 1986 г.). Советские люди внезапно осознали, что государство больше не владеет ситуацией. Члены Варшавского договора, которых Леонид Брежнев сделал своими вассалами, взбунтовались. Церкви и коммунистическая молодежь Восточной Германии разрушили Берлинскую стену [1]. СССР не только не отреагировал, но и бросил своих союзников за пределами Европы, в частности, Кубу. Первый секретарь партии Михаил Горбачев из реформатора превратился в ликвидатора. СССР распался, создав множество новых независимых государств. Затем началось падение в ад. «Новые русские» присвоили государственную собственность и расстреливали друг друга из автоматов на улицах Москвы и Санкт-Петербурга. Производство рухнуло. Во многих регионах России возникли трудности с продуктами питания. Средняя продолжительность жизни сократилась почти на пятнадцать лет. Падение было настолько резким, что никто не думал, что страна когда-то с этим справится.

В то же время Соединенные Штаты быстро сообразили, что они могут делать без соперника. 11 сентября 1990 года президент Джордж Буш-старший выступил перед Конгрессом в полном составе и выдвинул идею «нового мирового порядка». Он только инсценирует войну в Персидском заливе, к которой присоединяются почти все страны мира. Еще до распада СССР Соединенные Штаты стали бесспорной супердержавой [2]. Штраус Пол Вулфовиц разработал доктрину, направленную на предотвращение появления нового конкурента, который мог бы занять место Советского Союза. Он без колебаний назвал политический проект Франсуа Миттерана и Гельмута Келя - Европейский союз - врагом, которого необходимо уничтожить. ЕС с самого начала был порочным: в него были принуждены вступить все страны Варшавского договора и бывшие советские республики, так что сами эти учреждения стали недееспособными, а Маастрихтский договор установил, что Вашингтон будет защищать ЕС.

Пентагон был настолько уверен, что у него не осталось противника, что после разгрома Ирака демобилизует 1 миллион человек. Военные научно-исследовательские организации расформировываются. Президент Буш-старший считает, что это последняя война, и что начинается эра процветания.

Хотя ничто не угрожало их господству, США чувствуют, что их внутреннее равновесие хрупко. Их рабочие места перемещаются, а их экономика больше зависит от интернационализации доллара, чем от производимого ими продукта.

В 2001 году штраусианцы организуют теракты 11 сентября [3] и принимают доктрину Расмфельда-Цебровски [4]. Они приостанавливают основные свободы в стране с помощью Патриотического акта и начинают вести «войну без конца», которая опустошает "Большой Ближний Восток".

Россия, однако, смотрит на это иначе. Выступая 11 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности [5], президент Владимир Путин осудил новый мировой порядок Буша, который им назван был «униполярным». По его мнению, точнее было бы назвать его «однополярным». Он утверждает, что этот порядок не приносит мир, а лишь сулит беду.

Во время финансового кризиса российский интеллектуал Игорь Панарин, работавший в то время в секретной службе, выдвинул гипотезу о том, что доллар рухнет, а население США разделится по этническому признаку, и страна в конечном итоге распадется [6] Его работа была ошибочно интерпретирована как повторение гипотезы француженки Элен Каррер д’Анкосс, которая предполагала распад Советского Союза на этнической основе. Ничего этого не произошло, не подтвердилась и моя гипотеза о том, что «американская империя» не переживет «советскую империю».

Так что же произошло?

На протяжении 15 лет, прошедших после Мюнхенской речи, приоритетом России было восстановление своей мощи. В 2012 году она пообещала защитить Сирию от поддерживаемых англосаксами джихадистов (так называемая «арабская весна»), но ждала два года, прежде чем вмешаться. Когда она вышла из тени, у неё на вооружении было много новых видов оружия. Она тестировала его в боевых условиях и обучала свой персонал, который обновлялся каждые шесть месяцев. Хотя Владимир Путин в своей Мюнхенской речи назвал Бразилию, Индию и Китай своими привилегированными партнерами в строительстве многополярного мира, он долго ждал, прежде чем закрепить привилегированную связь с Пекином. Китай, который всё еще частично находится на пути развития, оказывает сильное демографическое давление на российскую Сибирь, но осознал, что для того, чтобы покончить с однополярной диктатурой, он должен стать союзником России. Обе страны пострадали от Запада и испытали на себе его ложь. У них нет будущего друг без друга.

Поражение Запада на Украине должно открыть Соединённым Штатам глаза. Напряженность, о которой упоминал Игорь Панарин, вновь даёт о себе знать. Теракты 11 сентября и «война без конца» были всего лишь отвлекающим маневром. Они дали американской империи передышку, но не более того.

В течение 35 лет, прошедших после развала СССР, США ошибочно полагали, что победили своего соперника. На самом деле Советский союз сам себя развалил. Считалось, что русским понадобится столетие, чтобы оправиться от своих ошибок. На самом деле они стали ведущей военной державой мира. Соединенным Штатам удалось подчинить себе Западную и Центральную Европу, но теперь им придется иметь дело со всеми странами, которыми они помыкали и которые теперь действуют во главе с Россией и Китаем.

В этот период республиканцы и демократы уступили место двум новым течениям мысли: джексонианцам вокруг Дональда Трампа и вигистам - безбожным пуританам. В настоящее время мы наблюдаем рост массового движения в США. Эксперты по выборам отмечают, что многие американцы покидают регионы вигистов и переезжают к джексонианцам [7]. Мувинговые компании сообщают, что их клиенты переезжают из больших городов в малые, где жизнь дешевле и комфортнее. Однако все они отмечают, что их клиенты все чаще называют новый мотив: они переезжают на свою малую родину. Это объяснение соответствует тому, что десять лет назад заметил Колин Вудард [8]: американцы расселяются по месту происхождения их семей. Застройщики недвижимости отмечают распространение закрытых площадок. Их клиенты объединяются в группы с такими же людьми, как они сами, унаследовавшими ту же культуру и принадлежащими к тому же социальному классу. Они всё чаще обеспокоены растущей незащищенностью и даже поговаривают о возможной гражданской войне.

Давайте смотреть правде в глаза. Империи не вечны. Американская империя тоже рухнет.