Die UdSSR brach in sich selbst zusammen, nicht seit Anfang des Krieges in Afghanistan (1979-89), sondern seit der Katastrophe von Tschernobyl (26. April 1986). Die Sowjets erkannten plötzlich, dass der Staat nichts mehr beherrschte. Die Mitglieder des Warschauer Paktes, die Leonid Breschnew zu Vasallen gemacht hatte, lehnten sich auf. Die Kirchen, die Kommunistische Jugend und die Schwulen der DDR brachten die Berliner Mauer zum Einsturz [1]. Die UdSSR reagierte nicht nur nicht, sondern ließ auch ihre Verbündeten außerhalb Europas, insbesondere Kuba, fallen. Der Erste Sekretär der Partei, Michail Gorbatschow, verwandelte sich von einem Reformer in einen Liquidator. Die UdSSR zerfiel und es entstanden viele neue unabhängige Staaten. Dann kam der Abstieg in die Hölle. Einige "Neurussen" eigneten sich die kollektiven Güter an und führten in den Straßen von Moskau und St. Petersburg einen Krieg mit Maschinenpistolen. Die Produktion brach ein. In vielen russischen Regionen wurde es schwierig, Nahrung zu finden. Die Lebenserwartung sank stark um etwa fünfzehn Jahre. Der Niedergang war so brutal, dass niemand gedacht hätte, dass sich das Land schnell erholen würde.

Dann fragen sich die Vereinigten Staaten, was sie ohne einen Rivalen tun könnten. Präsident George H. Bush Sr. sprach am 11. September 1990 vor dem gesamten Kongress und stellte die Idee einer "Neuen Weltordnung" vor. Er hat gerade einen Krieg am Golf inszeniert, an dem sich fast alle Staaten der Welt beteiligten. Schon vor der Auflösung der UdSSR wurden die Vereinigten Staaten zur Hypermacht, die von niemandem in Frage gestellt wurde [2]. Der „Straussianer“ [Anhänger von Leo Strauss] Paul Wolfowitz entwickelt eine Doktrin, um das Aufkommen eines neuen Konkurrenten zu verhindern, der an die Stelle der Sowjetunion treten könnte. Er verweist ohne zu zögern auf das politische Projekt von François Mitterrand und Helmut Kohl, die Europäische Union, als den Feind, den es zu besiegen gilt. Diese Union ist von vornherein durch eine Verpflichtung verdorben, alle Staaten des Warschauer Pakts und der ehemaligen UdSSR zum Beitritt zu verpflichten, bis ihre Institutionen unpraktikabel werden, einschließlich der Festschreibung der Verteidigung der EU durch Washington im Vertrag von Maastricht.

Das Pentagon ist sich so sicher, dass es keinen ebenbürtigen Gegner mehr hat, dass es 1 Million Mann demobilisiert, sobald der Irak zerschlagen ist. Die Forschungs- und Entwicklungseinheiten der Streitkräfte werden aufgelöst. Präsident Bush Sr. glaubt, dass dieser Krieg der letzte ist und dass eine Ära des Wohlstands beginnt.

Obwohl niemand die Vormachtstellung der USA bedroht, empfindet sie ihr inneres Gleichgewicht als gefährdet. Ihre Arbeitsplätze werden verlagert und ihre Wirtschaft basiert mehr auf der Internationalisierung ihrer Währung, des Dollars, als auf dem Reichtum, den sie produzieren.

Im Jahr 2001 organisieren die „Straussianer“ die Anschläge vom 11. September [3] und übernehmen die Rumsfeld/Cebrowski-Doktrin [4]. Sie setzen mit dem USA Patriot Act die Grundfreiheiten im eigenen Land außer Kraft und führen einen "endlosen Krieg", der den "Erweiterten Nahen Osten" verwüstet.

Russland sieht das jedoch nicht so. In einer Rede vom 11. Februar 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz [5] verurteilte Präsident Wladimir Putin die Neue Weltordnung der beiden Präsidenten Bush, die er als "unipolar" bezeichnet. Ihm zufolge wäre es genauer, sie als "monopolar" zu bezeichnen. Er stellt fest, dass diese Ordnung weit davon entfernt ist, Frieden zu bringen, sondern Unheil stiftet.

Während der „Subprime“-Krise untersuchte der russische Intellektuelle Igor Panarin, der damals für die Geheimdienste arbeitete, die Hypothese, dass der Dollar zusammenbrechen und die US-Bevölkerung sich auf ethnischer Basis spalten würde, so dass das Land schließlich auseinanderbrechen würde [6]. Fälschlicherweise wird sein Werk als Replik der Hypothese der Französin Helène Carrère d’Encausse interpretiert, die ein Auseinanderbrechen der Sowjetunion, ebenfalls auf ethnischer Grundlage, ins Auge fasste [7]. Nichts von alldem trat ein, und auch nicht meine Hypothese, nämlich dass das "amerikanische Imperium" das gefallene "Sowjetimperium" nicht überleben würde.

Was ist also passiert?

In den 15 Jahren seit der Münchner Rede war es Russlands Priorität, seine Macht wieder aufzubauen. Im Jahr 2012 versprach es Syrien, das Land vor Dschihadisten zu schützen, die von den Angelsachsen unterstützt wurden (der sogenannte "Arabische Frühling"), wartete aber zwei Jahre, bevor es eingriff. Als Russland dann aus dem Schatten trat, verfügte es über jede Menge neuer Waffen. Auf dem Schlachtfeld lernt es damit umzugehen und schult sein Personal, welches Russland dort alle sechs Monate auswechselt. Als Wladimir Putin in seiner Rede in München Brasilien, Indien und China als seine privilegierten Partner für den Aufbau einer multipolaren Welt bezeichnet hatte, wartete er lange, bevor er eine privilegierte Beziehung zu Peking besiegelte. China, das noch immer teilweise ein Entwicklungsland ist, übt einen starken demografischen Druck auf das russische Sibirien aus, hat aber verstanden, dass es Russlands Verbündeter sein muss, um aus der "monopolaren Diktatur" herauszukommen. Beide Länder litten unter dem Westen und kennen ihre Lügen. Sie haben ohne den anderen keine Zukunft.

Die Niederlage des Westens in der Ukraine sollte den US-Amerikanern die Augen öffnen. Die von Igor Panarin untersuchten Spannungen tauchen wieder auf. Die Anschläge des 11. September und der "endlose Krieg" werden nur Ablenkung gewesen sein. Sie werden dem "amerikanischen Imperium" eine Atempause gewährt haben, aber nichts anderes.

In den 35 Jahren seit dem Zusammenbruch der UdSSR waren die Vereinigten Staaten fälschlicherweise davon überzeugt, dass sie ihren Rivalen besiegt hätten. In Wirklichkeit waren es die Sowjets selbst, die ihr eigenes System gestürzt haben. Die Amerikaner waren überzeugt, dass die Russen ein Jahrhundert brauchen würden, um sich von ihren Fehlern zu erholen. In Wirklichkeit sind sie zur führenden Militärmacht der Welt geworden. Zugegeben, den Vereinigten Staaten ist es gelungen, West- und Mitteleuropa zu Vasallen zu machen, aber heute müssen sie sich mit all den Staaten auseinandersetzen, die sie misshandelt haben, angeführt von Russland und China.

In dieser Zeit wichen Republikaner und Demokraten zwei neuen Denkströmungen: den „Jackson-Anhängern“ um Donald Trump und den „Wokisten“, Puritaner ohne Gott. Wir erleben derzeit eine Intensivierung der Bevölkerungsbewegungen in den Vereinigten Staaten. Wahlspezialisten stellen fest, dass viele Amerikaner die Woke-Regionen verlassen und sich den „Jacksonianern“ anschließen [8]. Laut Umzugsunternehmen ziehen ihre Kunden von großen Städten in kleinere, in denen das Leben billiger und angenehmer ist. Sie alle stellen jedoch fest, dass ihre Kunden zunehmend neue Gründe dafür angeben: Sie reisen, um sich einem Teil ihrer Familie anzuschließen. Diese Erklärung entspricht dem, was Colin Woodard vor einem Jahrzehnt beobachtete [9]: US-Amerikaner gruppieren sich neu nach Herkunftsgemeinschaften. Die Immobilienentwickler beobachten die Verbreitung sicherer Nachbarschaften (Gated Communities). Ihre Kunden schließen sich mit Ihresgleichen zusammen, mit jenen, die die gleiche Kultur geerbt haben und der gleichen sozialen Schicht angehören. Oft sorgen sie sich um die wachsende Unsicherheit und sprechen von einem möglichen Bürgerkrieg.

Seien wir nicht blind. Alle Imperien sind sterblich. Das gilt auch für das "amerikanische Imperium".