Op 22 april begint de multinationale militaire oefening Defender 23, onder leiding van US Army Europe. De oefening vindt gedurende twee maanden plaats in 10 Europese landen. Er nemen 9.000 Amerikaanse troepen en 17.000 van 26 Amerikaanse geallieerde landen aan deel, met Italië voorop. Zij zullen 7.000 stuks uitrusting (wapens en militaire uitrusting) gebruiken die van de VS naar Europa zijn verscheept, plus 13.000 stuks militaire uitrusting uit depots van het Amerikaanse leger in Europa. Eind juni zal in Europa een grote luchtoorlogmanoeuvre plaatsvinden met Amerikaanse en geallieerde jachtbommenwerpers met dubbele conventionele en nucleaire capaciteiten. Terwijl Europa door de VS wordt omgevormd tot een trainingskamp voor oorlog tegen Rusland, vergroten de Russische strategische raketstrijdkrachten hun eigen gevechtscapaciteit met de proeflancering van een nieuwe intercontinentale ballistische raket, die kan worden bewapend met een groter aantal kernkoppen.

Tegelijkertijd vergroten de VS de inzet van strijdkrachten in de Indo-Stille Oceaan, een regio die voor het Pentagon geografisch gezien tot de westkust van India reikt. Het centrale doelwit van deze escalatie is China, dat door Washington steeds meer wordt gevreesd om zijn politieke en economische initiatieven, tegenwoordig vooral in het Midden-Oosten. De kop van de Washington Post is emblematisch: "China’s nieuwe wereldorde krijgt vorm". Ondanks de Amerikaanse pogingen om China te isoleren, sluiten Franse en Duitse ondernemers grote contracten met het land.