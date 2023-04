De FBI heeft Jack Teixeira gearresteerd, die voor het grootste lek in de VS van de afgelopen jaren verantwoordelijk gehouden wordt.

De jongeman fotografeerde naar verluidt honderden van de meest geheime documenten van de Verenigde Staten en toonde deze zes maanden lang op Discord, een online gokforum. Uiteindelijk stroomden sommige van deze documenten begin april door naar sociale netwerken, wat wereldwijd militaire en diplomatieke gevolgen had. In een oogwenk kreeg de regering Biden al deze netwerken zover dat zij de documenten verwijderden.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten is Jack Teixeira een 21-jarige informaticus die is toegewezen aan de National Guard Intelligence. Hij had de rang van vliegenier eerste klas.

Deze zaak is onvoorstelbaar: hoe kon een jonge rekruut van de Nationale Garde zeer geheime documenten fotograferen, waarvan sommige alleen bestemd waren voor president Joe Biden en een handvol van zijn assistenten?

In tegenstelling tot de eerste berichten zijn er geen honderd, maar honderden documenten uitgelekt. Al deze documenten hebben een extreem hoge rubriceringsgraad, veel geheimer dan de Pentagon Papers of de Wikileaks lekken.

Naast de ongelooflijke zwakte van de Amerikaanse veiligheidsprocedures, onthult de informatie die zij bevatten (zie het hoofdartikel van Voltaire, International News nr. 36) de ongelooflijke naïviteit van de Amerikaanse inlichtingenanalisten en -leiders: voor hen is elke onderschepte communicatie een absolute waarheid.