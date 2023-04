Die Welt verändert sich. Die Dinge bewegen sich schnell. Die alte Welt ist bereits tot, während eine neue Welt entsteht.

87% der Weltbevölkerung teilen nicht die westliche Sicht über den Krieg in der Ukraine. Ihre Regierungen sehen, dass die Vereinigten Staaten nur Papiertiger sind. Sie weigern sich ab jetzt, dem Diktat der G7 zu gehorchen.

Sie wissen vielleicht nichts darüber und das ist verständlich: Westliche Nachrichtenagenturen leiten diese Nachrichten nicht weiter. Sie verbergen Ihnen das Debakel. Deshalb haben wir Korrespondenten aus fünf Kontinenten versammelt und veröffentlichen einen wöchentlichen Newsletter, um Ihnen Zugang zur Arbeit einer Nachrichtenagentur zu geben. Sie finden kontextualisierte Nachrichten. Fakten, unvoreingenommen gebracht, und in die Geschichte eingefügt.

Dieses außergewöhnliche Werkzeug ist nur im Abonnement zugänglich.

– Deutsch

Jahresabonnement: 150 Euro

Monatsabonnement: 15 Euro

Im Inhalt von N°35:

LEITARTIKEL

– Die G7 bleibt sich selbst treu und taub für die Welt

AMERIKA

– Die US-Strategie für eine erdnahe Umlaufbahn

– Donald Trump Feuerwaffen-Champion

– Tom Perriello tritt als Direktor der Soros-Stiftung zurück

– Washington macht China für die Fentanyl-Katastrophe verantwortlich

– Die USA könnten von Hyperschallraketen getroffen werden

– China beherrscht ballistische Hyperschallraketen

– Ilan Goldenberg zum Berater von Kamala Harris ernannt

– Senator Roger Marshall und die Ursprünge von Covid

– Biden-Regierung behindert Ermittlungen über den US-Abzug aus Afghanistan

– Laut vier Abgeordneten stehen die Bidens an der Spitze von Prostitutionsnetzen

– Abgleich zwischen Dominion und Fox News

– Die Pentagon-Leaks zeigen ein beunruhigendes Maß an Inkompetenz

– FBI löst "chinesisches Polizeibüro" in New York auf

– Der Oberste Gerichtshof Mexikos erklärt die Bindung der Nationalgarde an die Streitkräfte für ungültig

– Chinesisch-brasilianische Beziehungen

– Russisch-brasilianische Beziehungen

EUROPA

– Tony Blair wusste bereits 1998 von der illegalen Invasion des Irak

– Westliche Spezialeinheiten in der Ukraine

– Drei französische Parlamentarier reisen illegal in Syrien ein

– Frankreich zunehmend instabil

– Dänemark schützt eine islamfeindliche und antitürkische Demonstration

– Finnland schließt sich NATO-Manövern an

– Finnland und die zivile Kernenergie

– Jurij Kosjuk überschwemmt EU mit Hühnern

– Slowakei liefert Kampfjets an die Ukraine

– Ursula von der Leyen Kandidatin für das Amt des NATO-Generalsekretärs?

– Wladimir Putin feiert mit seinen Soldaten das orthodoxe Osterfest

– Li Shangfu in Moskau

AFRIKA

– Marokko und Tunesien übernehmen die Union des Arabischen Maghreb

– Tunesien verhaftet die Führer der Muslimbruderschaft

– Tunesien stellt seine Beziehungen zu Syrien wieder her

– Krieg der Chefs im Sudan

– Paul Kagame erklärt den Kampf zwischen M23 gegen die Demokratische Republik Kongo

– Somalia am Rande einer Hungersnot

– Komoren demonstrieren gegen die französische Kolonisation

ASIEN

– Jabotinsky hat den Holocaust nie vorausgesehen

– China fordert Palästina und Israel zur "Zwei-Staaten-Lösung" auf

– Saudi-Arabien stellt seine Beziehungen zu Syrien wieder her

– Auflösung des Parlaments in Kuwait

– Istanbul nächstes Finanzzentrum zwischen Ost und West?

– Myanmar lässt Gefangene frei

– China über westliche Blockade gegen Nordkorea verärgert

– Südkorea spielt Enthüllungen geheimer Pentagon-Dokumente herunter

– Nordkorea gewinnt Cyber-Diebstahl des Jahres 2022

– Chinesen zögern bei westlichem Vorgehen in der Ukraine

– KPCh verurteilt US-Sabotage der Menschenrechte

– Was das Attentat auf Fumio Kishida verbirgt

OZEANIEN

– Paul Keating kritisiert australische Außenpolitik

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

– Menschenrechtsrat verurteilt einseitige Zwangsmaßnahmen

– Nach Angaben des IWF werden die BRICS die G7 im Jahr 2023 übertreffen