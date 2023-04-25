Опросы показывают, что президент Реджеп Тайип Эрдоган проиграет лидеру Объединенной оппозиции Кемалю Кылычдароглу на президентских выборах в Турции 14 мая 2023 года. Такой возможный поворот внутри страны заставляет уходящего президента радикализировать свою позицию по международным вопросам. До сих пор казалось, что он находится на равном удалении между Соединенными Штатами, с одной стороны, и Россией и Китаем - с другой. Теперь его политическая партия представляет его как гаранта турецкой независимости в отношении темных дел Вашингтона. А своего конкурента она представляет как приспешника янки, которым он, скорее всего, не является.

Таким образом, США расплачиваются за покушения на президента Турции, особенно за попытку неудавшегося переворота 15 июля 2016 года, после того как Анкара решила построить газопровод с Москвой и даже закупила у неё оружие. Кроме того, Вашингтон обвиняют - справедливо или нет, никто не знает, - в том, что он искусственно вызвал недавнее землетрясение, унесшее жизни десятков тысяч турок. Таким образом, в стране, которая много дала Соединенным Штатам после Корейской войны (турецкая армия выиграла и провела там решающее сражение, спасшее США от поражения) и много от них пострадала в связи с курдской драмой (ЦРУ взяло под контроль РПК и поощряло её террористические действия, приставив тем самым «пистолет к виску Анкары»), господствуют сильные антиамериканские настроения.

Посол США Джеффри Флейк взял на себя смелость демонстративно встретиться с кандидатом Кемалем Кылычдароглу. Флейк - республиканец старой закалки, друг Джона Маккейна, который, как и он, родом из Аризоны, где он был сенатором. Он яростно выступал против вхождения в политику Дональда Трампа и вышел из партии, чтобы стать ближе к Джо Байдену, который назначил его послом. Выставив себя рядом с Кылычдароглу, он думал, что поступает правильно и делает Добро. Как бы не так - он лил воду на мельницу Эрдогану, который поспешил заявить: «Посол Джо Байдена посещает Кемаля. Как вам не стыдно, думайте своей головой. Вы - посол. Ваш собеседник - президент. Как вы поведете себя после этого и попросите о встрече с президентом? Наши двери для него закрыты, он не может войти. Почему? Он должен знать свое место».

В том же ключе министр Внутренних дел и заместитель председателя президентской партии Сулейман Сойлу публично осудил посла США во время землетрясения, сказав ему, чтобы он убрал свои «грязные руки от Турции». Все турки заметили, что Запад отозвал своих послов из страны за два дня до катастрофы, как будто они знали о ней до того, как она произошла, и задержал отправку грузов помощи. Сойлу добавил: «Каждый посол США задается одним вопросом, как он может навредить Турции. Это было одним из самых больших несчастий Турции на протяжении многих лет. Они собирают других послов и пытаются давать им советы. То же самое они делают в Европе, так что Европой управляют американские посольства».

Турки, которые являются ярыми националистами, одобряют это. Но министр по-прежнему остается мафиози и исламистом, о чем публично заявил другой крестный отец, Седат Пекер, который сейчас находится в бегах. Последний показал в серии видеороликов, размещенных в Интернете, что Сулеймана Сойлу и сын Премьер-министра Бинали Йылдырыма использовали боевиков Аль-Каиды для нейтрализации путчистов в 2016 году. Им поставляли оружие через частную военную компанию SADAT. Именно они разгромили повстанцев на Босфорском мосту.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган был уличным повесой, который пришел в политику в ополчении Millî Görüş Неджметтина Эрбакана. Он отличился на стороне "Братьев-мусульман" в Афганистане, затем поддерживал исламистов в Чечне. К власти в Турции он пришёл при помощи ЦРУ, против которого теперь выступает. В искренности его разворота никто не сомневается, но все задаются вопросом, удастся ли ему устоять или нет, и не станет ли он, как и другие, агентом Вашингтона. Поэтому сам Сулейман Сойлу заходит ещё дальше. Не отрицая тяжелого прошлого Эрдогана, он пытается замять его участие вместе с ИГИЛ в войне против Сирии.

Выступая перед партийной молодежью 17 апреля, Сулейман Сойлу назвал глобализацию попыткой США использовать рост международной торговли для уничтожения всех культур и достижения триумфа собственной культуры. Затем он обрушился на Европейский Союз, описав покорность его лидеров и назвав его «американским мулом».

Далее он отметил, что «американская империя» теряет свою репутацию. Европейцы - это бретёры Вашингтона в Африке. Именно поэтому африканцы их ненавидят. В конце концов, «весь мир ненавидит Америку». Кемаль Кылычдароглу заключил союз с Вашингтоном, но он «слишком торопится» и сам того не ведая подвергает будущее Турции большой опасности.

Следует помнить, что Турция всё ещё является членом Атлантического альянса и размещает у себя военные базы НАТО.

В разгар избирательной кампании президент Эрдоган в следующий четверг торжественно запустит атомную электростанцию Аккую. Это первый реактор ВВЭР с водой под давлением единичной мощностью 1 200 МВт, построенный Росатомом. По этому случаю на церемонию был приглашен президент Российской Федерации Владимир Путин, хотя не факт, что он приедет.