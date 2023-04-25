تظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس رجب طيب أردوغان يخسر أمام زعيم المعارضة المتحدة كمال كليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية التركية في ١٤ مايو ٢٠٢٣. هذا التحول الداخلي المحتمل دفع الرئيس المنتهية ولايته إلى تطرف موقفه من الشؤون الدولية. حتى الآن، يبدو أنه في منتصف الطريق بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى. والآن، يقدمه حزبه السياسي على أنه منقذ الاستقلال التركي في مواجهة تصرفات واشنطن المظلمة. على النقيض من ذلك ، يقدم منافسه على أنه أتباع ال"يانكيز" ، وهو على الأرجح ليس كذلك في هذه المرحلة.

وهكذا تدفع الولايات المتحدة ثمن محاولات اغتيال الرئيس التركي، وخاصة تلك التي أدت إلى الانقلاب الفاشل في ١٥ يوليو ٢٠١٦، بعد أن قررت أنقرة بناء خط أنابيب غاز مع موسكو وحتى شراء أسلحة له. بالإضافة إلى ذلك ، يتم إلقاء اللوم على واشنطن ، عن حق أو خطأ ، لا أحد يعرف ، لأنها تسببت في الزلزال الأخير الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأتراك. لذلك يشارك الرأي العام مشاعر قوية معادية لأمريكا في بلد أعطى الكثير للولايات المتحدة منذ الحرب الكورية (انتصر الجيش التركي هناك وخاض معركة حاسمة ، وأنقذ الولايات المتحدة من الكارثة) وعانى الكثيرون منها مع الدراما الكردية (سيطرت وكالة المخابرات المركزية على حزب العمال الكردستاني وشجعت أعماله الإرهابية ، وبالتالي عقد "بندقية على رأس" أنقرة).

زار السفير الأمريكي جيفري فليك ظاهريا المرشح كمال كليجدار أوغلو. فليك جمهوري من المدرسة القديمة ، صديق لجون ماكين ، يأتي مثله من ولاية أريزونا حيث كانا أحد عضوي مجلس الشيوخ. صرخ ضد دخول دونالد ترامب وترك الحزب ليقترب من جو بايدن الذي عينه سفيرا. من خلال إظهار نفسه مع كليجدار أوغلو، كان يعتقد أنه كان يبلي بلاء حسنا ويفعل الخير. خطأ: لقد أعطى حبوب للطحن لأردوغان الذي سارع إلى إعلان: "سفير جو بايدن يزور كمال. عار عليك ، فكر برأسك. أنت سفير. محاورك هو الرئيس. كيف ستقف بعد ذلك وتطلب موعدا مع الرئيس؟ أبوابنا مغلقة أمامه ، لم يعد بإمكانه الدخول. لأي سبب؟ إنه بحاجة إلى معرفة مكانه".

وفي السياق نفسه، أدان وزير الداخلية ونائب رئيس الحزب الرئاسي، سليمان صويلو، علنا السفير الأمريكي خلال الزلزال، وطلب منه سحب "يديه القذرتين من تركيا". لاحظ جميع الأتراك أن الغربيين قد سحبوا سفراءهم من البلاد في اليومين اللذين سبقا الكارثة ، كما لو كانوا يعرفون عنها قبل حدوثها ، وأنهم كانوا بطيئين في إرسال المساعدة. وأضاف صويلو: "كل سفير أمريكي يتساءل كيف يمكن أن يضر بتركيا. كانت هذه واحدة من أكبر مصائب تركيا منذ سنوات. يجمعون سفراء آخرين ويحاولون تقديم المشورة لهم. يفعلون الشيء نفسه في أوروبا حتى تحكم السفارات الأمريكية أوروبا".

الأتراك ، الذين هم قوميون للغاية ، يوافقون. لكن الوزير لا يزال رجل مافيا وإسلاميا، وقد ندد به علنا عراب آخر، سادات بيكر، الهارب الآن. وكشف في سلسلة من مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت أن سليمان صويلو ونجل رئيس الوزراء بن علي يلدريم استخدما جنود القاعدة للإطاحة بمدبري الانقلاب عام ٢٠١٦. سلمهم الأسلحة عبر شركة عسكرية خاصة ، سادات. هم الذين هزموا الجنود المتمردين على جسر البوسفور.

كان الرئيس رجب طيب أردوغان بلطجي شوارع ، دخل السياسة في ميليشيا نجم الدين أربكان ، ميلي غوروش. ميز نفسه إلى جانب الإخوان المسلمين في أفغانستان، ثم دعم الإسلاميين في الشيشان. لقد وصل إلى السلطة في تركيا بمساعدة وكالة المخابرات المركزية التي ينقلب ضدها الآن. إذا لم يشك أحد في صدق عكسه ، يتساءل الجميع عما إذا كان سيكون مستداما أم لا ، إذا لم يعد عميلا لواشنطن مثل الآخرين. باسمه ، يضغط سليمان صويلو الفلين أكثر. دون إنكار ماضي أردوغان الثقيل، فإن الأمر يتعلق بجعل الناس ينسون تورطه إلى جانب داعش ضد سوريا.

وفي حديثه إلى شباب الحزب في ١٧ نيسان/أبريل، وصف صويلو العولمة بأنها محاولة من جانب الولايات المتحدة لاستخدام التجارة الدولية المزدهرة لتدمير جميع الثقافات وتحقيق انتصارها. ثم هاجم الاتحاد الأوروبي، واصفا خنوع قادته، لدرجة أنه أطلق عليه اسم "بغل أمريكا".

ومضى يشير إلى أن "الإمبراطورية الأمريكية" تفقد سمعتها. الأوروبيون هم مبارزو واشنطن في أفريقيا. لهذا السبب يكرههم الأفارقة. في النهاية، "العالم كله هو الذي يكره أمريكا". لقد تحالف كمال كليجدار أوغلو مع واشنطن، وهو "في عجلة من أمره"، وعن غير قصد، يشكل خطرا جسيما على مستقبل تركيا.

تذكر أن تركيا لا تزال عضوا في الحلف الأطلسي وتستضيف قواعد الناتو العسكرية.

في منتصف الحملة الانتخابية ، سيفتتح الرئيس أردوغان إطلاق محطة أكويو للطاقة النووية يوم الخميس المقبل. إنه أول مفاعل ماء مضغوط VVER بسعة وحدة تبلغ ١٢٠٠ ميجاوات ، تم بناؤه بواسطة شركة "روساتوم". للاحتفال بهذه المناسبة، دعا رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين، إلى هذا الحفل، حتى لو كان من غير المحتمل أن يسافر.