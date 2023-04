Começa em 22 de Abril o exercício militar multinacional Defender 23, dirigido pelo US Army Europe, o Exército dos EUA na Europa. O exercício decorrerá durante dois meses em 10 países europeus. Participarão 9. 000 soldados dos EUA e 17. 000 de 26 países aliados dos EUA, com a Itália em primeiro plano. Eles usarão 7. 000 peças de equipamento (armamentos e materiais militares) expedidos dos Estados Unidos para a Europa, além de outras 13. 000 peças de equipamento militar provenientes de depósitos do Exército dos EUA na Europa. A terminar, em Junho, decorrerá na Europa uma grande manobra de guerra aérea com caças-bombardeiros dos EUA e aliados com dupla capacidade convencional e nuclear. Enquanto a Europa está sendo transformada pelos EUA num campo de treino para a guerra contra a Rússia, as forças de mísseis estratégicos russas potenciam a sua capacidade de combate com o teste de lançamento de um novo míssil balístico intercontinental que pode ser armado com múltiplas ogivas nucleares.

Ao mesmo tempo, os EUA estão aumentando o destacamento de forças militares no Indo-Pacífico, a região que, na geografia do Pentágono, se estende desde a costa ocidental dos Estados Unidos até à Índia. O objetivo central dessa escalada é a China, cada vez mais temida por Washington por suas iniciativas políticas e económicas, principalmente hoje no Médio-Oriente. Emblemático o título do Washington Post : « A nova ordem mundial da China toma forma ». Apesar da tentativa dos EUA em isolar a China, empresários franceses e alemães concluem grandes contratos na China.

A Itália, ao invés, prepara-se para enviar para o Indo-Pacífico, de facto sob o comando dos EUA numa função anti-chinesa, o porta-aviões Cavour com caças F-35B dos EUA a bordo. A Itália entra também no Indo-Pacífico com um importante acordo concluído com o Japão e o Reino Unido : o Global Combat Air Programme, o Programa Aéreo de Combate Global, para a construção de um caça de sexta geração. Por ser uma aeronave de ataque nuclear, o Programa permitirá ao Japão tornar-se de facto um país nuclear, tal como é a Itália, dotada pelos EUA de armas nucleares. O Global Combat Air Programme custará dezenas de milhares de milhão (bilhões-br) de dólares antes que o novo caça entre em serviço.