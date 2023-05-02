تمتلك روسيا والصين أسلحة أفضل بكثير من أسلحة الغرب. الأولى انتصرت في الحرب في سوريا وهي على وشك أن تفوز في أوكرانيا. وعلى الرغم من كل جهوده، فإن حلف شمال الأطلسي، الذي فشل بالفعل في الشرق الأوسط من خلال الجهاديين، غير قادر على تغيير الواقع في ساحة المعركة.

إن تفكير القوى الاستعمارية السابقة يقودها إلى تخيل أن روسيا والصين ستستخدمان تفوقهما العسكري لفرض أسلوب حياتهما على بقية العالم. هذه ليست نيتهما على الإطلاق وهذا ليس ما تفعلانه.

وتواصل موسكو وبكين الدعوة إلى تطبيق القانون الدولي. لا شيء أكثر من ذلك. يطمح الروس إلى الهدوء في الداخل ، بينما يأمل الصينيون أن يكونوا قادرين على التجارة في كل مكان.

لقد جعلتنا الأحداث في أوكرانيا ننسى المطالب المتكررة مرارا وتكرارا منذ عام 2007 لروسيا: فهي تطالب بضمانات أمنية خاصة بها ، بما في ذلك عدم وجود ترسانات تابعة لدول ثالثة مخزنة في جيرانها. لا تملك روسيا الوسائل للدفاع عن حدودها ، الأكبر في العالم. لذلك لا يمكنها ضمان أمنها إذا احتشدت جيوش العدو على عدة جبهات على حدودها ، باستثناء ممارسة "استراتيجية الأرض المحروقة" للمارشال فيدور روستوبشين. هذا هو الغرض من جميع المفاوضات لإعادة توحيد ألمانيا. عارض الاتحاد السوفيتي ذلك ، ما لم تتعهد ألمانيا الجديدة بعدم تخزين أسلحة الناتو في الشرق. هذا هو الغرض من جميع المفاوضات مع دول حلف وارسو السابقة. وكان هذا مرة أخرى معنى المفاوضات مع جميع دول الاتحاد السوفياتي السابق. لم تعترض موسكو أبدا على اختيار أي دولة لحلفائها، وفي نهاية المطاف، الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بل عارضها إذا كانت تعني اخزين أسلحة الناتو على أراضيها.

لم ترضى موسكو إلا في عام 1999، عندما وقعت 30 دولة عضوة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على إعلان اسطنبول، المعروف باسم "ميثاق الأمن في أوروبا"، والذي يضع مبدأين رئيسيين:

حق كل دولة في اختيار الحلفاء الذين تختارهم، و

واجب كل دولة ألا تهدد أمن الدول الأخرى بضمان أمنها.

كان انتهاك هذه المبادئ ، وهو وحده ، هو الذي أدى إلى الصراع الأوكراني. كان هذا هو معنى خطاب الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمر ميونيخ للأمن في عام 2007: فقد شجب عدم احترام التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وإقامة حكم "أحادي القطب" للعالم.

واتفق الغربيون، الذين نظروا إلى روسيا باعتبارها دولة فاشلة، على أنها كانت على حق، ولكنهم سخروا من عجزها. لقد كانوا مخطئين: لقد نهضت روسيا وتفوقت عليهم. واليوم، تستخدم قوتها لتجعلنا نحترم المبادئ التي وقعنا عليها، وليس لفرض طريقة تفكيرها علينا.

منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، أهمل الغرب التزاماته في الحرب الباردة ببناء "نظام عالمي جديد"، على حد تعبير مارجريت تاتشر وجورج بوش الأب؛ وعلى حد تعبير الاتحاد السوفييتي. نظام عالمي جديد "قائم على القواعد" حدده الغربيون أنفسهم. ولذلك تراكمت لدينا انتهاكات لتوقيعنا، وبالتالي للقانون الدولي.

هناك عدم توافق أساسي بين القانون الدولي، الناتج عن مؤتمر لاهاي لعام 1899، والقانون الأنجلوسكسوني: القانون الدولي هو اتفاقية إيجابية. تم وضعه بالإجماع. وهذا هو ، يتم قبوله من قبل كل من يطبقه. على العكس من ذلك ، يعتمد القانون الأنجلوسكسوني على العرف. لذلك فهو دائما وراء تطور العالم ويفضل أولئك الذين سيطروا عليه.

منذ عام 1993 ، بدأ الغربيون باستبدال جميع المعاهدات الدولية ، واحدة تلو الأخرى ، لإعادة كتابتها وفق القانون الأنجلوسكسوني. مادلين أولبرايت ، التي مثلت الولايات المتحدة للرئيس بيل كلينتون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، كانت ابنة البروفيسور جوزيف كوربل. علم هذا الدبلوماسي التشيكي ، الذي يعمل الآن أستاذا في جامعة دنفر ، أن أفضل طريقة للولايات المتحدة للسيطرة على العالم ليست بغزوه عسكريا ، بل بجعله يتبنى نظامها القانوني الخاص ، كما فعل العرش البريطاني في إمبراطوريته. بعد أن شغلت منصب سفيرة لدى الأمم المتحدة ، أصبحت مادلين أولبرايت وزيرة للخارجية. عندما خلف الرئيس جورج دبليو بوش بيل كلينتون ، حلت ابنة جوزيف كوربل بالتبني ، كوندوليزا رايس ، مكانها بعد فاصل كولن باول. عمليا، دمر الغرب القانون الدولي بصبر على مدى عقدين من الزمن وفرض قواعده، لدرجة أنه أصبح الآن يحمل لنفسه لقب "المجتمع الدولي".

في 21 مارس 2023 ، في موسكو ، اتفق رئيسا روسيا والصين ، فلاديمير بوتين وشي جين بينغ ، على استراتيجية مشتركة لجعل القانون الدولي ينتصر. في ذهنيهما ، لا يعني ذلك أكثر أو أقل من تفكيك كل ما حققته مادلين أولبرايت وكوندوليزا رايس.

قررت روسيا، التي تولت رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل، إجراء مناقشة مفتوحة حول موضوع: "صون السلام والأمن الدوليين: تعددية الأطراف الفعالة القائمة على الدفاع عن المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة".

لم تكن الجلسة ، التي ترأسها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، تهدف إلى تفريغ الغسيل القذر المتراكم منذ زوال الاتحاد السوفيتي ، ولكن في البدء في تعبئة أكبر عدد ممكن من الدول. وفي مذكرة النطاق (S/2023/244)، التي عممتها روسيا قبل المناقشة، أوضحت موسكو كيف حل النظام الغربي الأحادي القطب محل القانون الدولي. كما حذرت من دور الجهات الفاعلة غير الحكومية، "المنظمات غير الحكومية" الشهيرة، في هذا النظام. كما شددت على أن جعل حقوق الإنسان معيارا للحكم الرشيد وليس هدفا يتعين تحقيقه يحولها إلى سلاح سياسي ويعوق تحسينها بشكل خطير. بشكل عام ، تستخدم المحاكم الدولية لقول الخير وليس القانون. لم تعد تستخدم تقريبا لحل النزاعات ، ولكن قبل كل شيء لإنشاء التسلسلات الهرمية. للانقسام وليس للتوحيد. واختتمت المذكرة بسلسلة من الأسئلة بما في ذلك: "ما الذي يمكن عمله لاستعادة

ثقافة الحوار والتوافق داخل منظمة [الأمم المتحدة]، بما في ذلك مجلس الأمن؟ ما هي أفضل طريقة لإثبات أن الحالة الراهنة، التي تتسم بنهج انتقائي إزاء قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك الميثاق، غير مقبولة ولم يعد بإمكانها الاستمرار؟ ».

لم يكن تدخل الأمين العام للأمم المتحدة، البرتغالي أنطونيو غوتيريس، ممكنا للمضي قدما. واقتصر على عرض برنامج الأمم المتحدة في المستقبل. ثم انقسم العدد الكبير جدا من المشاركين في المناقشة إلى ثلاث مجموعات.

أشادت روسيا بميثاق الأمم المتحدة وأعربت عن أسفها لتطوره على مدى السنوات الثلاثين الماضية. ودعت إلى المساواة بين جميع الدول ذات السيادة ونددت بالقوة الباهظة للغربيين وتنظيمهم أحادي القطب. وأشارت إلى أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كانت نتيجة لانقلاب، في عام 2014 في كييف، وبالتالي فإن المشكلة لم تكن أوكرانيا، ولكن الطريقة التي ندير بها العلاقات الدولية. وبشكل عابر، حذرت روسيا الأمين العام للأمم المتحدة وذكرته بواجبه في الحياد. وشددت على أنه إذا لم تحترم وثائق مؤتمرات القمة المقبلة للمنظمة هذا المبدأ، فإنها ستزيد من انقسام العالم بدلا من توحيده.

وقد أيدت مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة ومجموعة ال 77 النهج الروسي.

مجموعة ثانية، مؤلفة من الغرب، حولت باستمرار النقاش نحو المسألة الأوكرانية، رافضة أن تأخذ في الاعتبار انقلاب ميدان، مؤكدة على عنف «الغزو» الروسي وتذكر بثمنه الإنساني.

أطلقت مجموعة ثالثة سهاما أكثر حدة. وشجبت باكستان مفهوم "تعددية الأطراف الشبكية" في مقابل نظام دولي من دول ذات سيادة ومتساوية. كما رفض أي احتمال لعالم "أحادي القطب أو ثنائي القطب أو حتى متعدد الأقطاب" إذا كان سيهيمن عليه عدد قليل من الدول فائقة القوة. ونددت إثيوبيا ومصر بالدور الذي نقلته القوى الكبرى إلى جهات فاعلة غير حكومية.

في حين أن روسيا والصين ذكرتا وفودا مختلفة قبل مناقشة المعاهدات الدولية بأن النظام العالمي الجديد ينتهكها بلا خجل ، لم يكن هناك أي شك في أي حالات معينة في هذا النقاش ، باستثناء أوكرانيا التي تناولها الغرب.

ومع ذلك ، يجب أن نتوقع المطالب المتعددة لغير الغربيين ، أي الحكومات التي تمثل 87٪ من سكان العالم.

هكذا:

– تعهدت فنلندا خطيا في عام 1947 بالبقاء على الحياد. وبالتالي فإن عضويتها في منظمة حلف شمال الأطلسي تشكل انتهاكا لتوقيعها.

– تعهدت دول البلطيق كتابة، عند إنشائها في عام 1990، بالحفاظ على الآثار التي تكرم تضحيات الجيش الأحمر. وبالتالي فإن تدمير هذه الآثار هو انتهاك لتوقيعها.

– اعتمدت الأمم المتحدة القرار 2758 المؤرخ 25 أكتوبر 1971 الذي يعترف بأن بكين ، وليس تايوان ، هي الممثل الشرعي الوحيد للصين. ونتيجة لذلك، طردت حكومة تشيانج كاي شيك من مجلس الأمن وحل محلها حكومة ماو تسي تونغ. ولذلك، فإن المناورات البحرية الصينية الأخيرة، على سبيل المثال، في مضيق تايوان لا تشكل عدوانا على دولة ذات سيادة، بل تشكل انتشارا حرا لقواتها في مياهها الإقليمية.

– إلخ ، إلخ.

في نهاية المطاف، ما يجب أن نخشاه نحن "الغرب" من روسيا والصين هو أن يجبرونا على أن نكون أنفسنا وأن نحافظ على كلمتنا.