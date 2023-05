Während sie erklären, dass sie nicht an Gott glauben, werden die Mitglieder des satanischen Tempels (Satanic Temple) an diesem Wochenende ihre zweite Jahreskonferenz in einem großen Bostoner Hotel unter der verfassungsmäßigen Freiheit der Religionsausübung abhalten.

Evangelikale Demonstranten werden sich vor dem Hotel versammeln, um gegen sie zu beten, während der katholische Bischof der Diözese seine Gläubigen in einem Brief gebeten hat, nicht dorthin zu gehen, um das Ereignis nicht bekannt zu machen, sondern zu Hause für die verlorenen Seelen der Teilnehmer zu beten.

Der 1. Zusatzartikel zur US-Verfassung stellt Religionsfreiheit und freie Meinungsäußerung über alle anderen, aber die Vereinigten Staaten erkennen die Freiheit, nicht zu glauben, nicht an und diskriminieren in einigen Fällen Atheisten, insbesondere innerhalb des Militärs. Seit der Verabschiedung des Frank R. Wolf International Religious Freedom Act (H.R. 1150, im Jahr 2016) hat der Staat jedoch nicht-theistische Überzeugungen (wie den Buddhismus) geschützt und das Recht anerkannt, sich nicht zur Religion oder zum Gottesdienst zu bekennen.

Im Gegensatz zu dem, was sein Name vermuten lässt, ist der satanische Tempel keine Gruppe von Teufelsanbetern, sondern eine Vereinigung von Atheisten, die sich für die gleichen Rechte wie Gläubige einsetzen.