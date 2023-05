Enquanto o Secretário da Defesa dos EUA, Austin, convocava para a Alemanha o « Grupo de Conctato para a Defesa da Ucrânia » a fim de continuar a fornecer cada vez mais armas a Kiev e alimentar a guerra na Europa, o Ministro russo dos Estrangeiros (Exterior-br), Lavrov, estava em visita ao Brasil, Venezuela, Nicarágua e Cuba. Na América Latina, que os EUA consideram o seu «quintal das traseiras», está a nascer um projecto que, ao desenvolver-se, minará os alicerces do poder económico norte-americano na região. Brasil e Argentina assinaram um acordo para criar uma nova moeda comum a ser usada em vez do dólar nas trocas comerciais entre os dois países e outros países latino-americanos. No Brasil, Lavrov reuniu-se com o Presidente Lula, o qual pede explicitamente «o fim do domínio comercial do dólar».

O mesmo objectivo consta do comunicado sobre a parceria estratégica entre o Brasil e a China, divulgado no término da visita do Presidente Lula a Pequim : « Brasil e China concordaram em reforçar o câmbio em moedas locais ». Os dois países, fazendo parte do BRICS, também concordaram em promover conjuntamente o Novo Banco de Desenvolvimento, a principal instituição financeira do BRICS alternativa ao Banco Mundial dominado pelos EUA. Mesmo no comércio entre a China e a Rússia, que duplicou no espaço de um ano, têm sido usadas as respectivas moedas em lugar do dólar. O mesmo critério é utilizado nos acordos que a China concluiu com um número crescente de países euroasiáticos no âmbito da Nova Rota da Seda.

Perante a crescente rebelião contra o império do dólar, pilar do domínio do Ocidente, os Ministros dos Estrangeiros do G7, reunidos no Japão, responderam com uma verdadeira declaração de guerra : anunciaram mais sanções contra a Rússia e intimaram a China e outros países a « cessar a assistência à guerra russa », ou sofrerão severos custos ». E enquanto os Estados Unidos e seus aliados mobilizam crescentes forças, incluindo as nucleares, contra a China, os Ministros de Exteriores do G7 avisam a China para « se abster de ameaças e do uso da força ».