Während US-Verteidigungsminister Austin die "Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine" in Deutschland einberuft, um mehr Waffen nach Kiew zu liefern und den Krieg in Europa anzuheizen, besucht der russische Außenminister Sergej Lawrow Brasilien, Venezuela, Nicaragua und Kuba. In Lateinamerika, das die USA als ihren "Hinterhof" betrachten, entsteht ein Projekt, das, wenn es sich entwickelt, die Grundlagen der US-Wirtschaftsmacht in der Region untergraben würde. Brasilien und Argentinien haben sich darauf geeinigt, eine neue gemeinsame Währung zu schaffen, die anstelle des Dollars im Handel zwischen den beiden Ländern und mit anderen lateinamerikanischen Ländern verwendet werden soll. In Brasilien traf Lawrow mit Präsident Luiz Inácio Lula da Silva zusammen, der ausdrücklich "ein Ende der kommerziellen Dominanz des Dollars" fordert.

Das gleiche Ziel wird in dem Kommuniqué über die strategische Partnerschaft zwischen Brasilien und China genannt, das am Ende des Besuchs von Präsident Lula in Peking veröffentlicht wurde: "Brasilien und China haben sich darauf geeinigt, ihren Austausch in lokalen Währungen zu stärken." Die beiden BRICS-Länder einigten sich auch darauf, gemeinsam die Neue Entwicklungsbank, die wichtigste BRICS-Finanzinstitution, als Alternative zur US-dominierten Weltbank zu fördern. Selbst im Handel zwischen China und Russland, der sich innerhalb eines Jahres verdoppelt hat, werden anstelle des Dollars die jeweiligen Währungen verwendet. Das gleiche Kriterium wird in den Abkommen verwendet, die China im Rahmen der "Neuen Seidenstraße" mit einer wachsenden Zahl eurasischer Länder abschließt.

Angesichts der wachsenden Rebellion gegen das Imperium des Dollars, die Säule der Vorherrschaft des Westens, reagieren die Außenminister der G7, die sich in Japan treffen, mit einem echten Kriegskommuniqué: Sie kündigen neue Sanktionen gegen Russland an und fordern China und andere Länder auf, "die Unterstützung für den russischen Krieg einzustellen, sonst werden sie ernsthafte Kosten erleiden". Und während die USA und ihre Verbündeten immer mehr Streitkräfte, einschließlich Nuklearstreitkräfte, gegen China einsetzen, warnen die G7-Außenminister China, "von Drohungen und der Anwendung von Gewalt abzusehen".