Vom Sudan bis zur Ukraine flammen Kriege auf. Infolgedessen steigen die weltweiten Militärausgaben. Europa gab 2022 13 % mehr für Waffen und militärische Operationen aus als 2021, der größte Anstieg seit 30 Jahren. Die jährlichen Ausgaben Italiens sind auf mehr als 30 Milliarden Euro gestiegen, durchschnittlich mehr als 80 Millionen Euro pro Tag.

Gleichzeitig werden die wahren Ursachen von Kriegen weiterhin verborgen oder mystifiziert. Präsident Biden erklärt, dass "die tragische Gewalt im Sudan unvorstellbar ist und ein Ende haben muss". Auf diese Weise löscht er die Tatsache aus, dass er als Vizepräsident der Obama-Regierung einer der Hauptarchitekten der US-Strategie war, die den Krieg im Sudan anheizte, um das Land in zwei Teile zu teilen. So entstand 2011 der künstliche Staat Südsudan, der im Besitz von 75% der sudanesischen Ölreserven ist. Dies hat zu einer weiteren Ausbreitung interner Konflikte und externer Einmischung zur Kontrolle der sudanesischen Region geführt, die sowohl deshalb wichtig ist, weil sie reich an Öl, Erdgas, Gold und anderen Rohstoffen ist, als auch weil sie eine geostrategische Schlüsselposition auf dem afrikanischen Kontinent einnimmt.

In der Ukraine heizen die Vereinigten Staaten, die NATO und die Europäische Union den Krieg gegen Russland weiter an, indem sie das Kiewer Regime mit immer größeren Mengen an Waffen und militärischer Hilfe aller Art versorgen. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass das Kiewer Regime alles Russische aus der Ukraine und ihrer Geschichte löscht. Nachdem Kiew beschlossen hatte, 100 Millionen russische Pfund aus den Klassikern der Literatur zu verbrennen – eine Praxis, die der des Hitler-Nationalsozialismus entspricht – unterzeichnete Präsident Selenskyj ein Gesetz, das russische Ortsnamen und andere Symbole der grundlegenden russischen Komponente der ukrainischen Geschichte verbot. Ihre Verwendung wird vom Gesetz als "kriminelle Handlung" angesehen und mit schweren Strafen geahndet. Wolodymyr Selenskyj unterzeichnete auch ein Gesetz, wonach für die Erlangung der ukrainischen Staatsbürgerschaft nicht nur eine Prüfung der Sprache, sondern auch der "Geschichte der Ukraine" erforderlich ist. Es wird von "Historikern" umgeschrieben, die Charaktere wie Stepan Bandera, Kollaborateur von Hitlers Nationalsozialismus, verherrlichen. In diesem Zusammenhang entschied der Oberste Gerichtshof der Ukraine im Jahr 2022, dass die Symbole der SS-Division Galizien – bestehend aus ukrainischen Nazis, die schreckliche Verbrechen begangen haben – keine Nazis sind und daher als politische Symbole auch bei Demonstrationen verwendet werden können. Es ist diese Ukraine, für deren "Wiederaufbau" sich die italienische Regierung einsetzt, indem sie Milliarden von Euro investiert, die den italienischen Bürgern weggenommen werden.

Kurze Zusammenfassung der internationalen Presseschau von Grandangolo vom Freitag, den 28. April 2023 um 20:30 Uhr auf dem italienischen Fernsehsender Byoblu

https://www.byoblu.com/2023/04/28/arma-di-guerra-la-cancellazione-della-storia-grandangolo-pangea/