As festividades de 6 de Maio em Londres e de 9 de Maio em Moscovo foram encenações visando manifestar dois mundos estranhos um do outro.

A encenação do Reino Unido

Em Inglaterra, a 6 de Maio, assistimos à coroação do maior de todos os reis. A imprensa britânica garantiu-nos com antecedência que não existia nenhum direito político, mas exclusivamente uma função de representação. Realmente ? Então, em nome de quê pôde o Príncipe de Gales, uma centena de vezes durante o reinado da sua mãe, alterar a Ordem do Dia da Câmara dos Comuns e retirar os assuntos que lhe desagradavam ? Os peritos asseguram-nos que apenas se tratava de projectos de lei de menor importância, mas com que direito o Príncipe, e não os deputados, os julgou sem importância?

Enquanto Príncipe de Gales, Carlos tornou-se o protector da Confraria dos Irmãos Muçulmanos, uma organização política secreta criada pelo MI6 durante a colonização do Egipto. Ela está proibida em muitos países muçulmanos devido às suas actividades terroristas pró-britânicas. Em 1993, ele tornou-se patrono do Oxford Center for Islamic Studies (Centro de Estudos Islâmicos de Oxford-ndT), de onde os Irmãos e o MI6 na tradição de Lawrence da Arábia se espalharam por todo o Médio-Oriente. O zelo do Príncipe Carlos é tal que Londres se veio a transformar no “Londonistão”, abrigando grande número de responsáveis da Confraria, incluindo o Saudita Osama bin Laden. O Príncipe viajou 120 vezes para se encontrar com monarcas do Golfo que apoiam a organização.

O fim de um mundo

Sob o nome de Carlos IIIº, o Príncipe de Gales acaba de ser sagrado monarca de Antígua e Barbuda, da Austrália, das Baamas, de Belize, do Canadá, de Granada, da Jamaica, da Nova-Zelândia, da Papua-Nova Guiné, do Reino Unido, de São Cristovão e Neves, de Santa-Lúcia, de São Vicente e Granadinas, das ilhas Salomão e de Tuvalu. Destacamentos dos exércitos dos seus reinos desfilaram para o escoltar ao seu palácio.

Uma centena de chefes de Estado e de Governo deslocaram-se para o evento ou nele se fizeram representar. As imagens oficiais da BBC não os mostraram. Eram apenas convidados, nada mais.

Os Norte-Coreanos, os Sírios e os Russos não eram bem-vindos à coroação. Os Chineses foram convidados, mas causaram escândalo ao enviar o Vice-Presidente, Han Zheng, apresentado no Reino Unido como o responsável pela repressão anti-britânica em Hong Kong.

A cerimónia não mudou muito desde a descolonização do Império em que « o sol nunca se põe ». No máximo foram retiradas das incrustações da Coroa algumas pedras preciosas roubadas na Índia.

Claro que é estúpido avaliar uma cerimónia de antanho pelos critérios de uma outra época. Mas os Britânicos escolheram símbolos antigos como se ainda fossem aceitáveis no século XXI. Assim, um magnífico biombo bordado escondeu o Rei quando ele foi ungido pelo Arcebispo de Cantuária, a fim de que a luz de Deus não cegasse a assistência. Alguém tem realmente medo de ficar ofuscado ? Após a coroação, o rei Carlos IIIº foi proclamado « Tenente de Deus na Terra ». Como é que sacerdotes de muitas religiões puderam juntar-se a esta mascarada ?

Estes faustos não pareciam corresponder ao advento de um rei, mas talvez mais às exéquias de um mundo. O do Ocidente que tem dominado a Humanidade.

A festa da Pátria

A Rússia festeja em 9 de Maio a vitória da URSS sobre o nazismo. A população soviética sofreu tanto como a da Polónia durante a Segunda Guerra Mundial. Morreram 27 milhões de pessoas, entre as quais mais de metade dos efectivos de seus exércitos. No total, foi 1 Soviético em 7 (contra 1 Alemão em 10, 1 Francês em 83 e 1 Norte-Americano em 655 ).

Para fazer frente ao inimigo, o país uniu-se. O Primeiro-Secretário Joseph Stalin libertou os prisioneiros da Guerra Civil (os gulags estavam cheios de comunistas dissidentes, os mencheviques). Ele pôs fim às perseguições religiosas e fez uma aliança com a Igreja Ortodoxa. De tal maneira que este período trágico foi também o cadinho da reconciliação e da unidade nacional.

As comemorações do 9 de maio são, portanto, simultaneamente tanto a lembrança dos horrores da guerra como da capacidade de salvação em conjunto. Uns e outros. Nesta altura, os Russos estão cientes que os « nacionalistas integralistas » que combatem na Ucrânia são os herdeiros daqueles que se juntaram aos nazis para massacrar o maior número de judeus, de ciganos e de eslavos possível (segundo a actual doxa oficial ucraniana, os Ucranianos “não são” eslavos propriamente ditos, mas descendentes de uma tribo viking, os Varangianos, misturados de eslavos).

O Regimento imortal

Tradicionalmente, desde 1965, os Russos desfilam também no Dia da Vitória, em 9 de Maio, em homenagem aos seus avós e bisavós mortos em combate contra os nazis. A partir de 2012, este desfile generalizou-se em todo o país e foi organizado sob a denominação do « Regimento Imortal ». Trata-se hoje, não tanto de celebrar os mortos, mas de se representar como seus sucessores, de dizer que se está disposto a morrer para defender os outros. Os Russos são patriotas, não chauvinistas, mas capazes de sacrifícios.

Tendo em conta os ataques ucranianos, a maior parte desses desfiles não terão lugar este ano. Vladimir Putin presidirá às comemorações, entre as quais o tradicional desfile das Forças Armadas na Praça Vermelha. No Ocidente, descrevem-no como um ditador vivendo no luxo, distanciado do seu povo. Os seus concidadãos sabem que isso é falso. Incarna a cultura russa e por isso considera, tal como eles, que o luxo não o deve fazer esquecer que é um homem.

Os dois mundos

Se os súbditos do Rei Carlos IIIº ficam fascinados pela magnificência da Coroa, os concidadãos do Presidente Putin consideram que não há nobreza em enfeitar-se com joias roubadas. Para eles, apenas é valioso aquilo que se ganhou com o seu próprio esforço.