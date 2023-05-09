Празднования 6 мая в Лондоне и 9 мая в Москве призваны продемонстрировать два чуждых друг другу мира.

Церемония коронации в Соединенном Королевстве

6 мая мы стали свидетелями коронации в Англии величайшего в мире короля. Британская пресса заранее заверила нас, что у него нет никаких политических прав, а только представительские функции. Так ли это? Тогда как же принц Уэльский мог сотни раз во время правления своей матушки менять повестку дня Палаты общин и добиваться снятия неугодных ему вопросов? Эксперты уверяют нас, что это были лишь незначительные законопроекты, но какое право имел принц, а не члены парламента, считать их неважными?

Принц Уэльский Чарльз стал покровителем Братьев-мусульман - тайной политической организации, созданной МИ-6 во время колонизации Египта. Она запрещена во многих мусульманских странах из-за своей пробританской террористической деятельности. В 1993 году он стал покровителем Оксфордского центра исламских исследований, с помощью которого Братья и МИ6 будут действовать по всему Ближнему Востоку в традициях Лоуренса Аравийского. Благодаря рвению принца Чарльза Лондон превратился в Лондонистан, принимая у себя лидеров Братства, включая саудовского Усаму бен Ладена. Принц 120 раз встречался с монархами Персидского залива, поддерживавшими эту организацию.

Конец света

Как Карл III, принц Уэльский только что стал королём Антигуа и Барбуды, Австралии, Багамских островов, Белиза, Канады, Гренады, Ямайки, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи, Великобритании, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин, Соломоновых островов и Тувалу. Военные колонны из его королевств торжественным маршем сопровождали его приход во дворец.

Около 100 глав государств и правительств прибыли или направили своих представителей. Официальные кадры BBC не показали их. Они были всего лишь гостями.

Северные корейцы, сирийцы и русские не были желанными гостями на коронации. Китайцы были приглашены, но вызвали скандал, отправив вице-президента Хань Чжэна, которого в Великобритании изобразили ответственным за антибританские репрессии в Гонконге.

Церемония мало изменилась со времен деколонизации Империи, над которой «никогда не заходит солнце». Если только не считать того, что из Короны было изъято несколько драгоценных камней, украденных из Индии.

Конечно, глупо оценивать церемонию былых времён по стандартам нового времени. Но британцы подобрали древние символы так, как будто они все еще приемлемы в XXI веке. Например, великолепная ширма из вышитой ткани не только скрывала короля во время его помазания архиепископом Кентерберийским, но и не позволила, чтобы свет Божий ослепил присутствующих. Неужели ли кто-то на самом деле боялся быть ослепленным? После коронации король Карл III был провозглашен «Наместником Бога на земле». Как только служители других конфессий могли стерпеть подобный маскарад?

Это празднество и царившая на нём обстановка, напоминали не вхождение на трон короля, а скорее похороны. Похороны Западного мира, доминировавшего над Человечеством.

День Отечества

В наши дни Россия 9 мая празднует победу СССР над нацизмом. Во время Второй мировой войны советские люди пострадали не меньше, чем поляки. Погибло 27 миллионов человек, более половины из них - в боях. В общей сложности это каждый седьмой советский человек (по сравнению с 1 из 10 немцев, 1 из 83 французов и 1 из 655 американцев).

Чтобы противостоять врагу, страна сплотилась. Первый секретарь Иосиф Сталин освободил узников Гражданской войны (в ГУЛАГах сидели коммунисты-диссиденты, меньшевики). Он положил конец религиозным преследованиям и заключил союз с православной церковью. Таким образом, этот трагический период стал одновременно периодом примирения и национального единения.

Поэтому празднование 9 мая - это одновременно напоминание об ужасах войны и о том, что защитить себя можно только объединившись. В то же время русские осознают, что «интегральные националисты», с которыми они борются на Украине, являются потомками тех, кто вместе с нацистами уничтожал евреев, цыган и славян (согласно распространённому на Украине мнению, украинцы - не славяне как таковые, а потомки племени викингов - варягов, смешанных со славянами).

Бессмертный полк

Традиционно, начиная с 1965 года, россияне также в День Победы 9 мая принимают участие в шествиях в честь своих дедов и прадедов, погибших в борьбе с нацистами. С 2012 года это шествие стало общим для всей страны и получило название «Бессмертный полк». Сегодня речь идёт не столько о чествовании погибших, сколько о том, чтобы выступить в роли их преемников, выразить свою готовность умереть, чтобы защитить других. Русские - не шовинисты, а патриоты, способные на самопожертвование.

Учитывая опасность атак со стороны Украины, в большинстве областей такие парады в этом году не состоятся. Владимир Путин примет участие в этих мероприятиях, включая традиционный военный парад на Красной площади. На Западе его описывают как диктатора, живущего в роскоши спрятавшись подальше от людей. Но его сограждане знают, что это не так. Он принадлежит к русской культуре и поэтому, как и они, считает, что роскошь не должна заставлять его забывать о том, что он такой же человек.

Два мира

Если подданные короля Карла III были очарованы великолепием королевских регалий, то сограждане президента Путина считают, что недостойно украшать себя крадеными драгоценностями. Для них ценным является только то, что человек достиг своим трудом.