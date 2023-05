Segundo L’Orient-Le Jour, os Estados Unidos negociaram com a Síria, em Fevereiro-Março, em Omã.

O Presidente Bashar al-Assad visitou Omã em 23 de Fevereiro.

As negociações falharam já que Washington se recusou a retirar as suas tropas que ocupam o Nordeste do país.

Os Estados Unidos justificam a sua presença na Síria com o facto de estarem a combater o Daesh (E.I.), o que os Sírios seriam incapazes de fazer. Ora, os Exércitos sírio e russo são os únicos a ter repelido vitoriosamente o Daesh, enquanto o Exército dos EUA se contentou em contê-lo no “sunistão”, que lhe fora atribuído pelo Pentágono (Plano Robin Wright). Quanto ao quinto califa do Daesh, Abu al-Hussein al-Hussein al-Husseini al-Qurashi, foi eliminado pela Turquia, em 30 de Abril, e não pelas Forças dos EUA.