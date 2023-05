De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld wordt georganiseerd. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt je niet tevreden stellen met de drie grote conformistische nieuwsagentschappen AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende geluiden horen. Tegenstrijdige argumenten confronteren.

Om u te helpen, publiceren wij een wekelijkse nieuwsbrief, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van beide zijden worden samengevat.

In het nummer van deze week :

EDITORIAL

• Het Hunter Biden-onderzoek bedreigt nu Antony Blinken en Joe Biden zelf

AMERIKA

• Het Nationaal Archief weigerde president Trump te helpen verhuizen uit het Witte Huis aan het einde van zijn termijn

• Verenigingen om politieke redenen beschuldigd van het bevorderen van haat

• Wie is verantwoordelijk voor de lekken in het Hooggerechtshof?

• Voorgestelde resolutie in het Congres voor de overwinning van Oekraïne

• Het Amerikaanse leger tegen een Russisch-Chinese militaire alliantie

• Het Amerikaanse leiderschap is niet meer populair in de wereld

• Braziliaanse politie doorzoekt huis van Jair Bolsonaro

• Coloradopartij blijft aan de macht in Paraguay

EUROPA

• Londen hielp Juan Guaidó bij poging tot diefstal

• Paus Franciscus bidt voor Oekraïne en Rusland

• Fitch Ratings verlaagt Frankrijk naar ’AA-’

• Catalanen wijzen nu onafhankelijkheid af

• Duitsland koopt F-35’s voor bijna vier keer de prijs

• Poolse stafchef voorziet nederlaag Oekraïne

• Poolse vice-premier zegt dat de helft van de Europeanen pro-Russisch is

• Warschau zet school gerund door Russische ambassade in Polen uit

• Paus Franciscus verdedigt migranten tegenover Viktor Orbán

• Zweden neemt strenge antiterrorismewet aan

• Andrij Melnyk geïnteresseerd in Chinees vredesvoorstel

• 500.000 om president Poetin te vermoorden

• Drone-aanval op Russisch oliedepot

• Jevgeni Prigozjin pessimistisch over conflict in Oekraïne

• Het grootste mijnenveld ter wereld

AFRIKA

• Algerijnse president ontslaat speciale vertegenwoordigers

• Maarschalk Haftar intervenieert vanuit Libië in Soedan

• Soedanees conflict is gunstig voor Al Qaida

• Oegandees parlement debatteert opnieuw over strafbaarstelling homoseksualiteit

• Vriendschap China-Comoren

AZIË

• Pro- en anti-Netanyahu-demonstraties in Israël

• Amerikanen weten niet meer of Israël een democratie is of niet

• Israëlische minister van Justitie meent dat regering Biden oppositie steunt

• Officiële reizen van VS-functionarissen naar Israël

• De Knesset debatteert over de Israëlische begroting

• Netanyahu-regering wil geen vrouwen in topadministratie

• Israëlische Druzen op de rand van opstand

• Onthullingen: Shimon Peres steunde dictatuur in Liberia

• Imad al-Adwan’s detentie verlengd

• Dood van een Palestijnse gevangene door nalatigheid

• Hamas zet Gaza onder druk met belastingen

• Hamas vestigt zich in Libanon

• Repatriëring van Syrische vluchtelingen

• Libanon en Syrië hopen Syrische vluchtelingen te repatriëren

• Jordanië begint mogelijk met repatriëring van Syrische vluchtelingen

• Syrië vermindert de aanwezigheid van Hezbollah en Iraanse troepen

• Bashar al-Assad ontvangt Ebraim Raissi

• De Verenigde Arabische Emiraten kiezen de kant van China en Rusland

• Wordt Jemen verdeeld?

• Turkije schakelt kalief van Daesh uit

• Iran entert een olietanker

• Iran bestendigt zijn bezetting van drie eilanden in de Golf

• Iran hekelt militaire aanwezigheid VS in Midden-Oosten

• Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken in India

• China renoveert haven van Colombo

• Goedkeuring per referendum van de nieuwe Oezbeekse grondwet

• Zuid-Korea bekritiseert China’s houding in Noord-Koreaanse nucleaire kwestie

• Noord-Korea breidt nucleaire basis Yongbyon uit

• Kim Yo-jong bekritiseert top Zuid-Korea-VS

• China verhoogt naar verluidt uitreisverboden

• Qin Gang bevestigt Chinese steun voor Myanmar

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• Albanië, Frankrijk en de VS tegen Rusland bij de VN

• 45 Afrikaanse ministers roepen op tot hervorming Internationaal Monetair Fonds

• IMF voorspelt dat tweedeling in de wereld rampzalig zou zijn voor Afrika

• IMF voorspelt recordgroei in Azië-Pacific