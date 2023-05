Volgens L’Orient-Le Jour hebben de VS in februari-maart in Oman onderhandeld met Syrië.

President Bashar al-Assad bezocht Oman op 23 februari.

De onderhandelingen mislukten omdat Washington weigerde zijn troepen terug te trekken die het noordoosten van het land bezetten.

De Verenigde Staten rechtvaardigen hun aanwezigheid in Syrië met het feit dat zij Daesh bestrijden, waartoe de Syriërs niet in staat zouden zijn. De Syrische en Russische legers zijn echter de enigen die Daesh zegevierend hebben afgeslagen, terwijl de Amerikaanse legers zich tevreden stelden met de inperking ervan in het "Soennistan" dat hun door het Pentagon was toegewezen (plan Robin Wright). De vijfde kalief van Daesh, Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi, is op 30 april uitgeschakeld door Turkije en niet door Amerikaanse troepen.