Terwijl de Amerikaanse minister van Defensie Austin in Duitsland de "Contactgroep voor de verdediging van Oekraïne" bijeenroept om Kiev meer wapens te leveren en de oorlog in Europa aan te wakkeren, bezoekt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov Brazilië, Venezuela, Nicaragua en Cuba. In Latijns-Amerika, dat de VS als hun "achtertuin" beschouwen, tekent zich een project af dat, als het zich verder ontwikkelt, de fundamenten van de Amerikaanse economische macht in de regio zou ondermijnen. Brazilië en Argentinië hebben een akkoord bereikt over de invoering van een nieuwe gemeenschappelijke munt die in plaats van de dollar zal worden gebruikt in de handel tussen beide landen en met andere Latijns-Amerikaanse landen. In Brazilië had Lavrov een ontmoeting met president Luiz Inácio Lula da Silva, die uitdrukkelijk oproept tot "beëindiging van de commerciële overheersing van de dollar".

Dezelfde doelstelling staat in het communiqué over het strategisch partnerschap tussen Brazilië en China, dat werd bekendgemaakt aan het eind van het bezoek van president Lula aan Peking: "Brazilië en China zijn overeengekomen hun handel in lokale valuta te versterken". De twee landen, die deel uitmaken van de BRICS, kwamen ook overeen om samen de Nieuwe Ontwikkelingsbank te versterken, de belangrijkste financiële instelling van de BRICS als alternatief voor de door de VS gedomineerde Wereldbank. Zelfs in de handel tussen China en Rusland, die binnen een jaar is verdubbeld, worden de respectieve valuta’s gebruikt in plaats van de dollar. Hetzelfde principe wordt gehanteerd in China’s overeenkomsten met een groeiend aantal Euraziatische landen in het kader van de "Nieuwe Zijderoute".

In het licht van de groeiende opstand tegen het dollarimperium, de pijler van de westerse dominantie, reageerden de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 die in Japan bijeen waren met een ware oorlogsverklaring: zij kondigden nieuwe sancties tegen Rusland aan en eisten dat China en andere landen "hun hulp aan de Russische oorlog stopzetten, of zware kosten tegemoet zien". En terwijl de VS en hun bondgenoten steeds meer strijdkrachten, ook nucleaire, tegen China inzetten, waarschuwen de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 China om "af te zien van dreigementen en het gebruik van geweld".