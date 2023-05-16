Население Пакистана поднимается против своей армии и политиков. Повсюду проходят демонстрации в поддержку бывшего Премьер-министра Имрана Хана, который только что был освобожден, но продолжает оставаться объектом целой сотни судебных разбирательств.

Кто такой Имран Хан?

Имран Хан происходит из прославленной пуштунской семьи. Его отец - потомок индийского генерала и губернатора Пенджаба, а мать - суфийского учителя, который изобрел алфавит пушту. Он получил образование в Лахоре, а затем в Англии в Оксфорде. Он владеет сарайки, урду, пушту и английским. Он – профессионально играл в крикет, самый распространённый вид спорта в Пакистане. Он был капитаном национальной команды в 1992 году и помог ей выиграть Кубок мира. В 1992-96 годах он посвятил себя исключительно филантропической деятельности, открыв на деньги своей семьи больницу для больных раком и университет. В 1996 году он занялся политикой и основал пакистанское Движение за справедливость. В 2018 году он получил место в Национальной ассамблее, но был единственным избранником от своей партии.

Имран Хан - не такой политик, как другие. Он привержен идеям Мохаммеда Икбала (1877-1938) - духовного отца Пакистана. Он хотел порвать с религиозным консерватизмом ислама и предпринять попытку его переосмысления, но остался в ловушке общинного и правового видения ислама. Имран Хан обрёл свой путь только после того, как открыл для себя иранского философа и социолога Али Шариати, друга Жан-Поля Сартра и Франца Фанона [1]. Неизвестный на Западе Шариати предложил своим ученикам оценить идеи ислама, применяя их на практике, и оставить только те, которые они сочтут полезными. Сам он занимался переосмыслением ислама, чем привлёк к себе молодых иранцев. Он выступал против режима шаха Резы Пехлеви и поддерживал аятоллу Рухоллу Хомейни, находившегося тогда в изгнании и считавшегося еретиком всеми иранскими священнослужителями. Он был убит тайной полицией шаха «савак» в Англии в 1977 году, как раз перед возвращением Хомейни в свою страну. Таким образом, именно он был инициатором иранской революции, но её плоды он так и не вкусил.

Имран Хан - суннит, но поклонник шиитского философа. Он предлагает модернизировать свою страну, не искореняя её религиозные традиции, а наоборот, пытаясь отсортировать их, чтобы сохранить только лучшее. Он необычайно открыт и толерантен в стране, которая первой в мире стала управляться египетскими Братьями-мусульманами - сектантской политической партией, связанной с британской МИ-6 [2]. Как и Али Шариати, он революционер в благородном смысле этого слова и антиимпериалист. В своей политической жизни он не перестаёт обличать англосаксонское порабощение своей страны. Поэтому логично, что британские и американские спецслужбы вряд выпустят его из глаз.

Когда президент Барак Обама заявил, что Усама бен Ладен был убит в Пакистане [3], пакистанский политический класс обвинил армию в том, что она приютила врага номер один Соединенных Штатов. Теоретически в Пакистане существует гражданское правление, однако страну сотрясали многочисленные военные перевороты. Армия, которая является единственной эффективной администрацией, постепенно взяла под контроль многие экономические секторы. Во время войны в Афганистане она по поручению ЦРУ поддерживала афганских моджахедов и, конечно, арабских боевиков Усамы бен Ладена. Чтобы поставить её на место, гражданские власти организовали «дело о меморандуме». Секретный документ, о котором пишет Wall Street Journal, был направлен председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Майку Маллену, чтобы он предотвратил очередной переворот в Пакистане. Имран Хан не стал ни на сторону армии, ни на сторону политического класса. Он призывает к досрочным выборам. Он не верит ни единому слову ни США, ни армии, ни политикам. Он ведет кампанию против коррупции и против подчинения США - две темы, которые волнуют оба пакистанских лагеря. За несколько месяцев его партия выходит из тени, а её идеи привлекают народ. Он создаёт коалицию и становится Премьер-министром в 2012 году.

Имран Хан - Премьер-министр

Вдохновленный примером Мухаммада, когда тот был главой государства, Имран Хан создаёт программу бесплатного здравоохранения в Пенджабе, открывает приюты для бездомных и принимается реализовывать программу социальной защиты и борьбы с бедностью.

Он вступает в конфликт с исламистами из Техрик-э-Лаббаик Пакистан, которые требовали смертной казни для богохульников. Во время нападения на редакцию журнала Шарли-Эбдо в Париже и убийства учителя Самуэля Пати [4] в Конфлан-Сент-Онорин он выступает против президента Франции Эммануэля Макрона, который оправдывал нападки на ислам, спровоцированные этими преступлениями. В конце концов, после шаткого соглашения с фанатиками из Техрик-э-Лаббаик Пакистан, он добивается запрета этого движения.

Обладая открытым умом, он создаёт Картарпурский коридор, который позволяет индийским сикхам [5] совершать паломничество к святыне их основателя Гуру Нанака, расположенной в 5 километрах от границы на территории Пакистана. Но индийское правительство не открывает аналогичный коридор для пакистанских сикхов, чтобы они могли совершать паломничество в Дера Баба Нанак в Индии.

Несмотря на успехи в строительстве экономического коридора Китай-Пакистан, ситуация вынуждает его обратиться за помощью к Международному валютному фонду (МВФ). Как обычно, МВФ требует неолиберальных структурных реформ. Результат - падение уровня жизни и возвращение к бедности. Он отправляется в Россию в то время, когда последняя только что осуществила военную интервенцию против интегральных националистов в Украине. Следует напомнить, что Степан Бандера сотрудничал с Братьями-мусульманами в начале холодной войны.

Соединенные Штаты немедля вмешиваются в политическую ситуацию в Пакистане с целью отправить в отставку правительство Имрана Хана. С первой попытки парламентарии выносят вотум недоверия и отправляют Премьер-министра в отставку.

Лидер непредсказуемой оппозиции

А Имран Хан, несмотря на меньшинство в Ассамблее, но пользуясь поддержкой большинства населения, становится лидером народной оппозиции.

На посту Премьер-министра его сменил Шехбаз Шариф, брат бывшего премьер-министра Наваза Шарифа. Династия Шарифов замешана во многих финансовых делах, раскрытых в «Панамских документах». У неё есть ряд оффшорных компаний, которые она использовала для уклонения от уплаты налогов.

Наваз Шариф был приговорен к 10 годам тюрьмы, затем еще к 7 годам тюрьмы по другому делу, после чего живёт в изгнании в Лондоне. Шехбаз Шариф был сослан в Саудовскую Аравию во время диктатуры генерала Первеза Мушарафа.

На него было организовано покушение 3 ноября 2022 года, в результате которого один человек погиб и трое были ранены, включая самого Хана, который был ранен в ногу. Он обвиняет Премьер-министра Шехбаза Шарифа в том, что тот приказал совершить нападение. Согласно видеозаписи, один из двух стрелков назвал в качестве мотивов то, что Хан включил музыку во время молитвы, и что он согласился разговаривать с Израилем, неверным государством. Этот стрелок является членом организации Техрик-э-Лаббаик Пакистан. В действительности сближение Пакистана с Израилем при Имран Хане было результатом благоприятного давления со стороны Саудовской Аравии.

Американский журналист Ахмад Нурани обвиняет на своем сайте генерала Камара Джаведа Баджву, который только что ушёл в отставку с поста начальника Генерального штаба Пакистана. Он утверждает, что он и его семья стали значительно богаче за последние шесть лет.

Имран Хан требует конфисковать украденное и ставит вопрос о власти армии - института, который защищает страну, но сдерживает экономику.

Правительство Шарифа завело невероятное количество судебных дел, более сотни, против самого популярного человека в стране. Ни одно из них не кажется очень серьезным, но все они имеют высокую юридическую ставку, так что Имран Хану ничего не остаётся делать как давать показания перед полицией и мировыми судьями. В то же время один из его последователей, сенатор Азам Хан Свати, который критиковал позиции старших офицеров, арестован за оскорбление армии и заключен в тюрьму.

Но этот человек реагировал не так, как ожидалось. Он осудил использование правосудия в качестве политического инструмента и попросил своих сторонников добровольно садиться в тюрьму, чтобы насытить систему и дискредитировать её. Перед каждой тюрьмой собирались по 500 членов его партии и требовали арестовать их. Некоторые из них были арестованы, но правительство вскоре поняло, что это ловушка, и теперь пытается их разгонять.

Не зная, что делать, правительство Шарифа снова задумалось о физическом устранении Хана при попытке ареста военными. Его партия Движение за справедливость, окружила дворец его семьи и не позволила армии и полиции войти внутрь.

В последнем инциденте, когда Имран Хан направлялся в суд для дачи показаний по предъявленным ему обвинениям, полиция окружила суд, чтобы арестовать его. Когда его сторонники закрыли двери зала суда, полиция выломала их и схватила его.

Запад, выдающий себя за защитника прав человека, не пошевелил и пальцем.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила: «Как мы уже говорили ранее, у Соединенных Штатов нет позиции в отношении какого-то кандидата или какой-то политической партии».

В течение нескольких часов по всей стране прошли стихийные демонстрации.

ЕС, со своей строны, заявил следующее: «Необходимы сдержанность и самообладание (...) Проблемы Пакистана могут быть решены, а его путь определен только самими пакистанцами через подлинный диалог и уважение к верховенству закона».

Недавно после того, когда за нескольких дней погибло несколько человек, Имран Хан был освобожден.