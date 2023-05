Il vecchio mondo è già morto e un nuovo mondo si sta delineando. Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fonti diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci diverse, confrontare argomentazioni contraddittorie.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri.

Questa preziosa fonte d’informazione è accessibile solo su abbonamento:

– Sottoscrizione annuale: 150 euro

– Sottoscrizione mensile: 15 euro

Nel sommario di questa settimana:

EDITORIALE

• La partecipazione d’Israele all’Onu potrebbe essere sospesa per non-rispetto dei suoi impegni

AMERICHE

• Influenze straniere nelle elezioni Usa

• Restringere il diritto di voto negli Stati Uniti

• Gli Stati Uniti rivedono il sistema di classificazione dei segreti di Stato

• Fine dell’inchiesta sul ruolo dell’FBI nel Russiagate

• Lo Washington Post accusa Yevgeny Prigozhin di aver tradito la patria

• La CIA recluta spie in Russia

• Il presidente Gabriel Boric non riesce a risolvere il problema delle persone scomparse durante la dittatura di Pinochet

EUROPA

• Il Consiglio d’Europa istituisce il Registro dei danni causati dalla Russia in Ucraina

• Il Consiglio d’Europa proclama i «Principi per la democrazia di Reykjavik»

• Il Regno Unito e i Paesi Bassi si mobilitano per fornire F-16 all’Ucraina

• Spie francesi in Iran

• Francia: l’Assemblea nazionale vuole rendere obbligatoria l’esposizione della bandiera europea sulle facciate dei municipi

• Strana sentenza contro Nicolas Sarkozy

• Secondo Emmanuel Macron la Russia è vassallo della Cina

• Volodymyr Zelenski vincitore del Premio Carlomagno 2023

• Polonia: le promesse di Diritto e Giustizia

• Fallimento del vertice UE-Indopacifico

• L’Eurovision rifiuta la richiesta d’intervento di Volodymyr Zelensky

• La Russia distrugge il più importante deposito di munizioni occidentali in Ucraina

• L’Ucraina potrebbe attaccare la Russia e alcuni interessi economici ungheresi

• Cinque Stati della UE chiedono a Zelensky di negoziare la pace

• Gli Occidentali forniscono altre armi all’Ucraina

• Il presidente della Corte suprema ucraina in prigione per «corruzione»

• Nessuna notizia dei generali Oleksandr Syrsky e Valerii Zaluzhnyi

• La Cina interpone i propri buoni uffici nel conflitto ucraino

• L’Ucraina distrugge in Russia quattro velivoli russi

• Ramzan Kadyrov dichiara di aver pagato spie ucraine

• La Russia si ritira dal Trattato FCE

• La Russia e l’Iran firmano l’accordo per un troncone del corridoio Nord-Sud

AFRICA

• Missione di mediazione dell’Unione africana in Ucraina e Russia

• L’Egitto si avvicina all’Iran

• Il Fratello Rachid Ghannouchi condannato a un anno di detenzione

• Le parti sudanesi s’impegnano a proteggere i civili

• L’ambasciatore tedesco in Ciad preparava una rivoluzione colorata per conto degli Usa

• Il segretario generale dell’Onu accusa Wagner e l’esercito del Mali di omicidi, stupri e torture

• Isaias Afwerki a Pechino

• L’Africa del Sud assicura di non aver consegnato armi alla Russia

• Le forze armate sudafricane cooperano con le omologhe russe senza allinearsi a Mosca

ASIA

• Mandato d’arresto internazionale contro Riad Salamé

• La Siria ufficialmente reintegrata nella Lega araba

• Dei parlamentari statunitensi si oppongono alla normalizzazione dei rapporti con la Siria

• Contestata la presidenza qatariota del vertice 2023 dell’Organizzazione internazionale del lavoro

• Recep Tayyip Erdoğan dovrebbe venire rieletto

• L’Iran nuovamente minacciato dagli Stati Uniti in Israele

• In India cambia la mappa elettorale

• Imran Khan continua a essere minacciato dal governo pakistano

• I thailandesi votano contro la giunta

• La Corea del Sud riceve la signora Zelensky

• La Corea del Nord prepara il lancio del primo satellite-spia

• Incontro Usa-Cina

• La politica demografica cinese

• Secondo il Giappone, Cina e Russia formano un blocco militare

• Installazione di un Telefono Rosso tra i ministeri della Difesa giapponese e cinese

OCEANIA

• Un governo regionale australiano teme di essere condannato a causa delle misure anti-Covid adottate

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• Una consigliera di Joe Biden eletta direttrice dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni

• Vertice dell’ASEAN

• Annullato il vertice del Quad