Die Welt verändert sich. Die Dinge bewegen sich schnell. Die alte Welt ist bereits tot, während eine neue Welt entsteht.

87% der Weltbevölkerung teilen nicht die westliche Sicht über den Krieg in der Ukraine. Ihre Regierungen sehen, dass die Vereinigten Staaten nur Papiertiger sind. Sie weigern sich ab jetzt, dem Diktat der G7 zu gehorchen.

Sie wissen vielleicht nichts darüber und das ist verständlich: Westliche Nachrichtenagenturen leiten diese Nachrichten nicht weiter. Sie verbergen Ihnen das Debakel. Deshalb haben wir Korrespondenten aus fünf Kontinenten versammelt und veröffentlichen einen wöchentlichen Newsletter, um Ihnen Zugang zur Arbeit einer Nachrichtenagentur zu geben. Sie finden kontextualisierte Nachrichten. Fakten, unvoreingenommen gebracht, und in die Geschichte eingefügt.

Dieses außergewöhnliche Werkzeug ist nur im Abonnement zugänglich.

– Deutsch

Jahresabonnement: 150 Euro

Monatsabonnement: 15 Euro

– Englisch

Yearly subscription: 150 euros

Monthly subscription: 15 euros

– Französisch

Souscription annuelle : 150 euros

Souscription mensuelle : 15 euros

– Holländisch

Jaarabonnement: 150 euro

Maandelijks abonnement: 15 euro

– Italienisch

Sottoscrizione annuale: 150 euro

Sottoscrizione mensile: 15 euro

– Spanisch

Abono anual: 150€

Abono mensual: 15€

Im Inhalt von N°41:

LEITARTIKEL

– Israels Teilnahme an den Vereinten Nationen könnte wegen Nichteinhaltung seiner Verpflichtungen ausgesetzt werden

AMERIKA

– Ausländische Einflüsse bei US-Wahlen

– Einschränkung des Wahlrechts in den USA

– USA überarbeiten Klassifizierungssystem für Staatsgeheimnisse

– Ende der Ermittlungen zur Rolle des FBI in "Russiagate"

– Das Repräsentantenhaus könnte Antony Blinken am 24. Mai wegen "Missachtung" anklagen

– Washington Post wirft Jewgeni Prigoschin Verrat an seiner Heimat vor

– CIA rekrutiert Spione in Russland

– Präsident Gabriel Boric gelingt es nicht, das Problem der Verschwundenen aus der Pinochet-Diktatur zu lösen

EUROPA

– Europarat richtet ein Register der von Russland verursachten Schäden in der Ukraine ein

– Europarat proklamiert "Reykjavik Principles for Democracy"

– Großbritannien und die Niederlande engagieren sich für die Lieferung von F-16 Jets an die Ukraine

– Französische Spione im Iran

– Die Nationalversammlung will die Europaflagge auf dem Giebel von Rathäusern verpflichtend machen

– Verrücktes Urteil gegen Nicolas Sarkozy

– Für Emmanuel Macron ist Russland Chinas Vasall

– Wolodymyr Selenskyj gewinnt den Karlspreis 2023

– Die Versprechen von Recht und Gerechtigkeit

– EU-Indo-Pazifik-Gipfel scheitert

– Eurovision lehnt Interventionsantrag von Wolodymyr Selenskyj ab

– Russland zerstört größten Vorrat an westlicher Munition in der Ukraine

– Die Ukraine könnte Russland und ungarische Interessen angreifen

– 5 EU-Staaten fordern Selenskyj zu Friedensverhandlungen auf

– Der Westen liefert der Ukraine noch immer Waffen

– Präsident des Obersten Gerichtshofs der Ukraine wegen "Korruption" inhaftiert

– Ohne Nachrichten von den Generälen Oleksandr Syrsky und Valerii Zaluzhnyi

– China beginnt seine Mission der guten Dienste im Ukraine-Konflikt

– Vier russische Flugzeuge in Russland von der Ukraine zerstört

– Ramsan Kadyrow sagt, er habe ukrainische Spione bezahlt

– Russland zieht sich aus KSE-Vertrag zurück

– Russland und Iran unterzeichnen Abkommen über einen Abschnitt des Nord-Süd-Korridors

AFRIKA

– Gute-Dienste-Mission der Afrikanischen Union in der Ukraine und in Russland

– Ägypten nähert sich dem Iran an

– Bruder Rached Ghannouchi zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt

– Versprechen beider sudanesischer Parteien zum Schutz der Zivilbevölkerung

– Der deutsche Botschafter im Tschad bereitete im Auftrag der USA eine Farbrevolution vor

– UN-Generalsekretär wirft Wagner und malischer Armee Mord, Vergewaltigung und Folter vor

– Isaias Afwerki in Peking

– Südafrika versichert, keine Waffen an Russland geliefert zu haben

– Südafrikanische Armeen kooperieren mit russischen Kollegen, ohne sich hinter Moskau aufzustellen

ASIEN

– Internationaler Haftbefehl gegen Riad Salamé

– Syrien offiziell wieder in die Arabische Liga integriert

– US-Abgeordnete sind gegen Normalisierung der Beziehungen zu Syrien

– Katarische Präsidentschaft des Gipfels der Internationalen Arbeitsorganisation 2023 in Frage gestellt

– Recep Tayyip Erdoğans Wiederwahl erwartet

– Iran erneut von USA und Israel bedroht

– Eine neue Wahlkarte in Indien

– Imran Khan immer noch von der pakistanischen Regierung bedroht

– Thais stimmen gegen Junta

– Südkorea empfängt Frau Selenskyj

– Nordkorea bereitet den Start seines 1. Spionagesatelliten vor

– USA/China Treffen

– Chinas Bevölkerungspolitik

– Für Japan bilden China und Russland einen Militärblock

– Einrichtung einer Hotline zwischen dem japanischen und dem chinesischen Verteidigungsministerium

OZEANIEN

– Australische Regionalregierung befürchtet Verurteilung für Covid-Lockdown-Maßnahmen

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

– Beraterin von Joe Biden zum Direktor der Internationalen Organisation für Migration gewählt

– ASEAN-Gipfel

– Absage des Quad-Gipfels