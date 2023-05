De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld wordt georganiseerd. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt je niet tevreden stellen met de drie grote conformistische nieuwsagentschappen AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende geluiden horen. De confrontatie aangaan met tegenstrijdige argumenten.

Om u te helpen, publiceren wij een wekelijkse nieuwsbrief, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van beide zijden worden samengevat.

In het nummer van deze week :

EDITORIAL

– Deelname van Israël aan de VN kan worden opgeschort wegens niet-naleving

AMERIKA’S

– Buitenlandse invloed op Amerikaanse verkiezingen

– Beperking van het stemrecht in de VS

– VS herziet zijn classificatiesysteem voor staatsgeheimen

– Einde van het onderzoek naar de rol van de FBI in Russiagate

– Huis houdt Antony Blinken mogelijk in minachting op 24 mei

– Washington Post beschuldigt Yevgeny Prigozhin van verraad aan zijn land

– CIA rekruteert spionnen in Rusland

– President Gabriel Boric slaagt er niet in het probleem van de verdwenenen van de dictatuur van Pinochet op te lossen

EUROPA

– Raad van Europa stelt register in van Russische schade in Oekraïne

– Raad van Europa roept "Reykjavik-beginselen voor democratie" uit

– VK en Nederland gaan F-16’s leveren aan Oekraïne

– Franse spionnen in Iran

– Het Franse parlement wil de Europese vlag verplicht op de gevel van gemeentehuizen aanbrengen

– Onzinnige uitspraak tegen Nicolas Sarkozy

– Emmanuel Macron: Rusland is vazal van China

– Volodymyr Zelensky wint de Karelsprijs 2023

– De beloften van Recht en Rechtvaardigheid

– Top EU-Indo-Pacific mislukt

– Eurovisie wijst verzoek van Volodymyr Zelensky om te spreken af

– Rusland vernietigt grootste voorraad westerse munitie in Oekraïne

– Oekraïne kan Rusland en Hongaarse belangen aanvallen

– 5 EU-staten vragen Zelensky om vredesonderhandelingen

– Westen levert nog steeds wapens aan Oekraïne

– Voorzitter Oekraïens Hooggerechtshof gevangen gezet wegens ’corruptie’

– Geen nieuws over generaals Oleksandr Syrsky en Valerii Zaluzhnyi

– China begint missie van goede diensten inzake Oekraïens conflict

– Vier Russische vliegtuigen vernietigd door Oekraïne in Rusland

– Ramzan Kadyrov zegt Oekraïense spionnen te hebben betaald

– Rusland trekt zich terug uit CFE-verdrag

– Rusland, Iran ondertekenen overeenkomst voor deel van Noord-Zuidcorridor

AFRIKA

– Missie van de Afrikaanse Unie voor goede diensten naar Oekraïne en Rusland

– Egypte zoekt toenadering tot Iran

– Broeder Rached Ghannouchi veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf

– Soedanese partijen beloven burgers te beschermen

– Duitse ambassadeur in Tsjaad bereidde namens de VS een kleurenrevolutie voor

– VN-secretaris-generaal beschuldigt Wagner en het Malinese leger van moord, verkrachting en marteling

– Isaias Afwerki in Peking

– Zuid-Afrika zegt geen wapens te hebben geleverd aan Rusland

– Zuid-Afrikaanse legers werken samen met hun Russische collega’s zonder zich achter Moskou te scharen

ASIA

– Internationaal arrestatiebevel voor Riad Salamé

– Syrië officieel terug in de Arabische Liga

– Amerikaanse wetgevers verzetten zich tegen normalisering betrekkingen met Syrië

– Qatarese voorzitterschap top Internationale Arbeidsorganisatie 2023 ter discussie gesteld

– Recep Tayyip Erdoğan wordt naar verwachting herkozen

– Iran opnieuw bedreigd door VS en Israël

– Een nieuwe verkiezingskaart in India

– Imran Khan nog steeds bedreigd door Pakistaanse regering

– Thais stemmen tegen de junta

– Zuid-Korea ontvangt mevrouw Zelensky

– Noord-Korea bereidt lancering eerste spionagesatelliet voor

– Bijeenkomst VS/China

– De Chinese bevolkingspolitiek

– Japan ziet China en Rusland als militair blok

– Japanse en Chinese defensieministeries zetten een rode telefoonlijn op

OCEANIË

– Australische regionale regering vreest veroordeling voor anti-Covid-maatregelen

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

– Adviseur van Joe Biden verkozen tot hoofd van de Internationale Organisatie voor Migratie

– ASEAN-top

– Annulering van de Quad-top