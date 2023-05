De premier van Armenië, Nikol Pashinyan (foto), heeft verklaard dat hij bereid is Nagorno-Karabach te erkennen als Azerbeidzjaans grondgebied op voorwaarde dat Bakoe stopt met de etnische zuivering van de regio.

Sinds 1994 werd Nagorno-Karabach door Jerevan beschouwd als het grondgebied van de Republiek Artsach (niet erkend door de Verenigde Naties).

In 2018 werden president Serge Sarkissian en zijn pro-Russische topgeneraals in een kleurenrevolutie, gefinancierd door George Soros, ten val gebracht. Het bracht de liberale journalist Nikol Pashinyan aan de macht. Pashinyan werd in 2020 overwonnen in de Azerbeidzjaanse oorlog om Nagorno-Karabach.

Nikol Pashinian zal de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev op 25 mei in Moskou ontmoeten.

Volgens het bureau Gallup wordt Nikol Pashinian gesteund door slechts 13,9% van de Armeniërs. Overal in Armenië en Artsakh breken demonstraties tegen hem uit.