De opperbevelhebber van de Oekraïense strijdkrachten, generaal Valeri Zaloujny (foto), heeft de voorzitter van het Militair Comité van de NAVO, de Nederlandse admiraal Rob Bauer, in een brief laten weten dat hij de geplande vergadering in Brussel niet zal kunnen bijwonen.

De Oekraïense generaal zei dat dit te wijten was aan "moeilijkheden bij de verdediging tegen Russische agressie". Hij weigerde echter ook de vergadering per videoverbinding bij te wonen.

Generaal Zaloujny zou de NAVO-leden informeren over het door hem aangekondigde tegenoffensief.