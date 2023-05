De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld wordt georganiseerd. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt je niet tevreden stellen met de drie grote conformistische nieuwsagentschappen AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende geluiden horen. De confrontatie aangaan met tegenstrijdige argumenten.

Om u te helpen, publiceren wij een wekelijkse nieuwsbrief, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van beide zijden worden samengevat.

In het nummer van deze week :

EDITORIAL

• De corruptie van de familie Biden

AMERIKA’S

• Betrekkingen Canada-China verslechteren

• Avril Haines denkt niet dat Rusland een kernbom zal gebruiken

• Grenswachters maskeren chaos aan Mexicaanse grens

• Vooringenomenheid van het Hooggerechtshof

• Donald Trump veroordeeld voor smaad en aanranding

• Robert Kennedy Jr beschuldigt CIA van moord op zijn oom

• Verwarring in Chili

EUROPA

• Het afnemende gezag van de Franse staat zichtbaar in personeelswerving leger

• Franse parlementsleden bestempelen Russische Wagner-groep als ’terroristisch’.

• Silvio Berlusconi hekelt het onvermogen van de EU om zich militair te verdedigen tegen China

• Herinneringen aan het Rode Leger verboden in het bevrijde Berlijn

• Qin Gang in Duitsland

• Frank-Walter Steinmeier zegt dat Europese veiligheidsorde dood is

• EU ’sanctioneert’ 7 Chinese bedrijven

• EU wil kunstmatige intelligentie reguleren, maar met andere criteria dan China

• Israël levert wapens aan Oekraïense ’Jodenmoordenaars’

• Kyrlo Budanov zal Russen over de hele wereld doden

• Oekraïne beweert een hypersonische Kinzhal-raket te hebben neergeschoten

• Oekraïne weigert NAVO te informeren over tegenoffensief

• Vooraanstaande gasten voor ceremonie op 9 mei in Moskou

AFRIKA

• Malinese generaal Souleymane Doucouré gearresteerd

• President van de Comoren en de Franse president ontmoeten elkaar

AZIË

• Israël valt Palestina aan

• Israël zet Imad el-Adwane uit

• IMF waarschuwt voor economische achteruitgang Israël

• Geheime besprekingen VS-Syrië mislukken

• Belemmeringen voor de reïntegratie van Syrië in de Arabische Liga opgeheven

• Bashar al-Assad uitgenodigd voor top Arabische Liga

• Süleyman Soylu beschuldigt VS en EU van steun aan terrorisme tegen Turkije

• Turkije hervormt identiteitsdocumenten

• Qin Gang verduidelijkt Chinese visie aan Pakistaanse diplomaten

• Pakistaanse betrokkenheid bij China

• Pakistan’s veranderende standpunt over de Kashmir-crisis

• Bondgenootschap tussen Pakistan en China

• Arrestatie van Imran Khan

• Afghaans-Pakistaans-Chinees overleg

• Noord-Korea zou verlaten Zuid-Koreaanse fabrieken gebruiken

• Moonsekte" en CIA tegen China

• Fumio Kishida "biedt excuses aan" aan Zuid-Korea

• Militaire coördinatie VS-Japan-Zuid-Korea

• Warren Buffet voorspelt nationaal veiligheidsprobleem in Taiwan

• Japans-Franse Raad

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• De kwestie van de Oekraïense kinderen bij de VN

• De NAVO wil de schending van de verplichtingen van haar leden voortzetten

• De NAVO zou een kantoor in Tokio moeten hebben

• Vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Sjanghai Samenwerkingsorganisatie

• Washington trekt Chinese aanwezigheid bij WHO in twijfel