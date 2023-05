De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld wordt georganiseerd. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt je niet tevreden stellen met de drie grote conformistische nieuwsagentschappen AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende geluiden horen. De confrontatie aangaan met tegenstrijdige argumenten.

Om u te helpen, publiceren wij een wekelijkse nieuwsbrief, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van beide zijden worden samengevat.

In het nummer van deze week :

EDITORIAAL

• 69e bijeenkomst van de Bilderberggroep

AMERIKA

• De Amerikaanse inlichtingengemeenschap beschouwt de opwarming van de aarde niet als een existentiële bedreiging

• De VS en niet-kinetische wapens

• Interpretatie van het Durham-rapport

• NAACP hekelt Ron DeSantis’ "aanvallen" op zwarte Amerikanen

• Jeffrey Epstein chanteerde Bill Gates

• Marine traint bondgenoten in Perzische Golf

• Amerikaanse veteranen zijn niet gevoelig voor extremistische groepen

• De Verenigde Staten zitten gevangen in hun eigen beleid inzake China

• Volodymyr Zelensky komt niet op aspraak met Luiz Inácio Lula da Silva

EUROPA

• Charles III heeft alle archieven over de Britse koninklijke familie verwijderd

• Vrijheid van meningsuiting op het spel in Oxford

• Frankrijk wil vrijwillige militaire dienstplicht invoerenn

• Frankrijk zal zijn veestapel verminderenen

• Gérald Darmanin wijst op het gevaar van islamitisch terrorisme in Frankrijk

• Kyriákos Mitsotákis’ onvoldoende overwinning bij Griekse parlementsverkiezingen

• Polen is bezorgd over de gevolgen van het Oekraïense conflict voor zijn landbouw

• Armenië bereidt zich voor op het opgeven van Nagorno-Karabach

• Valerii Zaluzhnyi duikt weer op

• Dmitri Rogozine gelooft niet dat "de Amerikanen op de maan liepen".

• Russische strijders tegen Rusland

• Rusland legt sancties op aan 500 Amerikaanse functionarissen

• Rusland stuurt westerse milieugroepen terug

• Rusland verhoogt zijn export naar China

AFRIKA

• Wapenstilstand in Soedan

• DRC rekent op China

AZIË

• Israëlisch bedrijf QuaDream produceert "klikvrije" spyware

• Benjamin Netanyahu introduceert de homofobe Noam-partij opnieuw in zijn coalitie

• FATF noemt Libanon

• Hezbollah’s machtsvertoon

• Intra-Koerdisch conflict escaleert in parlement

• Hervatting diplomatieke betrekkingen tussen Iran en Saudi-Arabië

• Saudi-Arabië onderhandelt over aankoop Chinese wapens

• Sinan Oğan steunt Recep Tayyip Erdoğan

• Turkije bereidt normalisering betrekkingen met Syrië voor

• Ali Shamkhani ontslagen uit zijn functie

• Iran hervat bouw civiele kerncentrale

• China en Turkije weigeren G20-bijeenkomst in Srinagar bij te wonen

• Faillissement van juweliers in Gujarat

• Kazachstan wijst Oekraïense ambassadeur af

• Zuid-Korea exporteert munitie naar Oekraïne

• Verenigde Staten veroordelen Noord-Koreaanse computerwetenschappers

• China ziet toe op "redelijke controles" van buitenlandse bedrijven

• China en de Verenigde Staten zijn niet meer zulke belangrijke handelspartners

• Gao Zugui licht China’s visie op een multipolaire wereld toe

• Mikhail Mishoustin: de NBD beschermt Rusland tegen westerse "sancties"

• Mikhail Mishoustin en Xi Jinping bevestigen de aard van de Russisch-Chinese politieke alliantie

• Xie Feng nieuwe Chinese ambassadeur in de VS

• Japan komt dichter bij NAVO-lidmaatschap

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIE

• G7-top tegen Rusland en China