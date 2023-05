Il vecchio mondo è già morto e un nuovo mondo si sta delineando. Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fonti diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci diverse, confrontare argomentazioni contraddittorie.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri.

Nel sommario di questa settimana:

EDITORIALE

69^ riunione del Gruppo di Bilderberg

AMERICHE

• La comunità dell’intelligence Usa non giudica il riscaldamento climatico una minaccia esistenziale

• Gli Stati Uniti e le armi non-cinetiche

• Interpretazione del rapporto Durham

• La NAACP denuncia gli «attacchi» di Ron DeSantis ai neri americani

• Jeffrey Epstein ricattava Bill Gates

• La Navy addestrerà gli alleati nel Golfo arabo-persico

• Gli ex combattenti Usa sono poco sensibili alle ideologie estremiste

• Di fronte alla Cina, gli Stati Uniti vittime della loro stessa politica

• Volodymyr Zelensky tira un bidone a Luiz Inácio Lula da Silva

EUROPA

• Carlo III fa sparire tutti gli archivi sulla famiglia reale britannica

• A Oxford messa in causa la libertà di espressione

• La Francia intende istituire un servizio militare volontario

• La Francia ridurrà il bestiame bovino

• Gérald Darmanin denuncia il pericolo di terrorismo islamista in Francia

• Vittoria insufficiente di Kyriáko Mitsotákis alle elezioni legislative della Grecia

• La Polonia preoccupata per le conseguenze del conflitto ucraino sull’agricoltura

• L’Armenia si prepara a lasciare l’Alto Karabakh

• Riappare Valerii Zaluzhnyi

• Dmitri Rogozin non crede che «gli americani siano stati sulla Luna»

• Combattenti russi contro la Russia

• La Russia adotta sanzioni contro 500 personalità statunitensi

• La Russia espelle le associazioni occidentali per la tutela dell’ambiente

• La Russia incrementa le esportazioni in Cina

AFRICA

• Cessate-il-fuoco in Sudan

• La RDC conta sulla Cina

ASIA

• L’israeliana QuaDream produceva software-spia “senza clic”

• Benjamin Netanyahu reintroduce nella coalizione di governo il partito omofobo Noam

• La GAFI punta il dito contro il Libano

• Dimostrazione di forza dello Hezbollah

• Il conflitto intra-kurdo degenera in parlamento

• Ripristino delle relazioni diplomatiche Iran-Arabia Saudita

• L’Arabia Saudita negozia l’acquisto di armi cinesi

• Sinan Ogan sostiene Recep Tayyip Erdogan

• La Turchia prepara la normalizzazione dei rapporti con la Siria

• Ali Shamkhani rimosso dall’incarico

• L’Iran riprende la costruzione di una centrale nucleare civile

• La Cina e la Turchia si rifiutano di partecipare a una riunione del G20 a Srinagar

• Fallimento dei tagliatori di diamanti del Gujarat

• Il Kazakistan ricusa l’ambasciatore ucraino

• La Corea del Sud esporta munizioni in Ucraina

• Gli Stati Uniti condannano informatici nordcoreani

• La Cina sorveglia la «diligenza del buon padre di famiglia» delle imprese straniere

• Cala la rilevanza degli scambi commerciali tra la Cina e gli Stati Uniti

• Gao Zugui espone la visione cinese del mondo multipolare

• Secondo Mikhail Mishustin, la NBD protegge la Russia dalle «sanzioni» occidentali

• Mikhail Mishustin e Xi Jinping riaffermano il carattere dell’alleanza russo-cinese

• Xie Feng nuovo ambasciatore cinese negli Stati Uniti

• Il Giappone accelera l’adesione alla Nato

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• Vertice del G7 contro la Russia e la Cina