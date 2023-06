Le monde ancien est déjà mort, tandis qu’un monde nouveau s’organise. Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Au sommaire, cette semaine :

ÉDITORIAL

– Narendra Modi détourne à son profit l’inauguration du nouveau Parlement indien

AMÉRIQUES

– Le Canada rétablit ses relations diplomatiques avec l’Arabie saoudite

– Nomination du prochain président du comité des chefs d’état-major US

– Le général Mark Milley souligne que les F-16 ne peuvent pas grand-chose face à l’aviation russe

– La Force de dissuasion US ne dissuade plus ni la Russie, ni la Chine

– Des patients de la Covid-19 ont été tués par la prise en charge médicale de cette maladie

– Trois subventions US vers le laboratoire de Wuhan non-déclarées

– Les États-Unis et l’Union européenne ne respectent plus le droit de propriété

– La conception US des négociations commerciales avec la Chine

– La Russie poursuit ses recherches sur les programmes d’armes biologiques US

– Kamala Harris expose sa vision du monde à West Point

– Liberté d’expression : bras de fer entre Twitter et la Commission européenne

– Destitution du procureur général du Texas

– Deux milices condamnées pour conspiration séditieuse dans l’affaire de la prise du Capitole

– Les Républicains demandent des informations supplémentaires sur le rapport Durham

– L’impartialité de l’IRS, du FBI et de la Justice mis en cause dans l’affaire de la famille Biden

– La diplomatie spatiale US

– L’armée mexicaine espionne un proche du président López Obrador

– Les États-Unis tentent de surveiller le Darién

– L’Oncle Sam dirigera la police péruvienne

– Les États-Unis ne pilleront pas le Fonds social vénézuélien

– Rétablissement de la ligne aérienne régulière Caracas-Damas

EUROPE

– Emmanuel Macron envisage l’échec de la contre-offensive ukrainienne

– Échange de prisonniers entre la Belgique et l’Iran

– La perquisition de la résidence d’Alisher Usmanov en Allemagne était illégale

– Olaf Scholz souhaite téléphoner bientôt à Vladimir Poutine

– Selon le BND, ni la Russie, ni le « régime » de Poutine ne faiblissent

– Étranges décès en Italie

– Troubles au Kosovo

– Épuration en Pologne

– La Pologne envisage de se doter de sous-marins à propulsion nucléaire

– Le général Karel Řehka prépare le Tchéquie à la guerre

– 54 conflits d’intérêts à la Cour européenne des droits de l’homme en deux ans

– Ukraine : la « révolution » dévore ses enfants

– Mikhail Galuzin met en garde contre une extension du conflit ukrainien à la Transnistrie

– Attaque contre un navire russe en mer Noire

– Attaque aérienne de Moscou

– Mandat d’arrêt russe contre le sénateur US Lindsey Graham

– Les enquêtes allemande, danoise et suédoise sur le sabotage des gazoduc North Stream toujours au point mort

– Selon Sergueï Lavrov, Washington menace les États africains et latino-américains

AFRIQUE

– Mevlüt Çavuşoğlu au Caire

– Affrontements à Tripoli

– La République centrafricaine souhaite héberger une base militaire russe

– Thabo Mbeki souhaite hâter la création d’une Cour pénale africaine

ASIE

– Riad Salamé ne sera pas extradé

– Sommet Bachar El-Assad/Hassan Nasrallah

– Le sultan d’Oman en Iran

– Les Moudjahiddines du peuple iranien obtiennent le soutien d’une centaine d’anciens chefs d’État et de gouvernement contre Ebrahim Raïssi

– Recep Tayyip Erdoğan emporte les législatives et la présidentielle

– Démantèlement d’une cellule du Mossad en Turquie

– La Corée du Nord construit un mur à sa frontière chinoise

– La Corée du Nord échoue à lancer un satellite espion

– Pourquoi les Chinois préfèrent leur démocratie au système occidental

– Xi Jinping ambitionne que la Chine soit au centre de la révolution informatique

– La Chine intercepte un avion espion US en mer de Chine

– Selon George Gao, on ne peut exclure une fuite du virus de la Covid du laboratoire de Wuhan

– Annulation de la rencontre Lloyd Austin/Li Shangfu

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

– Les Démocrates US contestent la présidence de la COP28

– Les assureurs se plient aux pressions des Républicains US

– L’Arabie saoudite négocie son entrée dans la Nouvelle Banque de développement

– Sommet de l’Union économique eurasiatique