Il vecchio mondo è già morto e un nuovo mondo si sta delineando. Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fonti diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci diverse, confrontare argomentazioni contraddittorie.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri.

Questa preziosa fonte d’informazione è accessibile solo su abbonamento:

– Sottoscrizione annuale: 150 euro

– Sottoscrizione mensile: 15 euro

Nel sommario di questa settimana:

EDITORIALE

• Narendra Modi sfrutta a proprio vantaggio l’inaugurazione del nuovo parlamento indiano

AMERICHE

• Il Canada riattiva le relazioni diplomatiche con l’Arabia Saudita

• Designazione del futuro presidente del Comitato dei capi di stato-maggiore Usa

• Il generale Mark Milley sottolinea che gli F-16 non possono fare molto contro l’aviazione russa

• La forza di dissuasione Usa non dissuade più né Russia né Cina

• Pazienti Covid-19 sono morti a causa del protocollo di cura

• Tre sovvenzioni Usa al laboratorio di Wuhan non dichiarate

• Gli Stati Uniti e l’Unione Europea non rispettano più il diritto di proprietà

• La concezione Usa dei negoziati commerciali con la Cina

• La Russia continua le indagini sui programmi di armi biologiche Usa

• Kamala Harris espone a West Point la sua visione del mondo

• Libertà di espressione: braccio di ferro tra Twitter e Commissione europea

• Destituito il procuratore generale del Texas

• Presa del Campidoglio: due milizie condannate per cospirazione sediziosa

• I repubblicani chiedono ulteriori informazioni sul rapporto Durham

• Contestata l’imparzialità dell’IRS, dell’FBI e della Giustizia nell’affare della famiglia Biden

• La diplomazia spaziale Usa

• Le forze armate messicane spiano una personalità vicina al presidente López Obrador

• Gli Stati Uniti vorrebbero sorvegliare il Darién

• Lo Zio Sam dirigerà la polizia peruviana

• Gli Stati Uniti non deprederanno il Fondo sociale venezuelano

• Ripristino del collegamento aereo regolare tra Caracas e Damasco

EUROPA

• Emmanuel Macron prevede il fallimento della controffensiva ucraina

• Scambio di prigionieri tra Belgio e Iran

• La perquisizione della residenza di Alishr Usmanov in Germania è illegale

• Olaf Scholz vorrebbe telefonare presto a Vladimir Putin

• Secondo il BND, né Russia né il «regime» di Putin s’indeboliscono

• Strane morti in Italia

• Tumulti in Kosovo

• Epurazione in Polonia

• La Polonia prende in considerazione la possibilità di dotarsi di sottomarini a propulsione nucleare

• Il generale Karel Řehka prepara la Cechia alla guerra

• Alla Corte europea dei diritti dell’uomo 54 casi di conflitto d’interessi in un biennio

• Ucraina: la “rivoluzione” divora i propri figli

• Mikhail Galuzin mette in guardia contro un’estensione alla Transnistria del conflitto ucraino

• Attaccata una nave russa nel Mar Nero

• Attacco aereo a Mosca

• Mandato di arresto russo contro il senatore Usa Lindsey Graham

• Le inchieste tedesca, danese e svedese sul sabotaggio dei gasdotti North Stream tuttora in stallo

• Secondo Sergei Lavrov, Washington minaccia gli Stati africani e latino-americani

AFRICA

• Mevlüt Çavuşoğlu al Cairo

• Scontri a Tripoli

• La Repubblica Centrafricana vorrebbe ospitare una base militare russa

• Thavo Mbeki desidera velocizzare l’istituzione di una Corte penale africana

ASIA

• Riad Salamé non sarà estradato

• Vertice Bashar al-Assad/Hassan Nasrallah

• Il sultano di Oman in Iran

• I Mujahiddin del popolo iraniano ottengono il sostegno di un centinaio di ex capi di Stato e di governo contro Ebrahim Raïssi

• Recep Tayyip Erdoğan vince le legislative e la corsa alla presidenza

• Smantellamento di una cellula del Mossad in Turchia

• La Corea del Nord costruisce un muro alla frontiera cinese

• La Corea del Nord fallisce il lancio di un satellite-spia

• Perché i cinesi preferiscono la loro democrazia al sistema occidentale

• Xi Jinping vorrebbe che la Cina fosse al centro della rivoluzione informatica

• La Cina intercetta un aereo-spia Usa nel Mare della Cina

• Secondo George Gao non si può escludere che il virus Covid sia sfuggito da un laboratorio di Wuhan

• Annullato l’incontro Lloyd Austin/Li Shangfu

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• I Democratici Usa contestano la presidenza della COP28

• Gli assicuratori si piegano alle pressioni dei Repubblicani Usa

• L’Arabia Saudita negozia l’ingresso nella Nuova Banca di Sviluppo

• Vertice dell’Unione Economica Euroasiatica