In het nummer van deze week

EDITORIAAL

• Narendra Modi kaapt de opening van het nieuwe Indiase parlementsgebouw voor eigen gewin

AMERIKA’S

• Canada herstelt diplomatieke betrekkingen met Saudi-Arabië

• Benoeming van de volgende voorzitter van de gezamenlijke stafchefs van de VS

• Generaal Mark Milley benadrukt dat F-16’s niet veel kunnen uitrichten tegen Russische vliegtuigen

• De afschrikking van de VS schrikt Rusland en China niet langer af

• Covid-19 patiënten gedood door medische behandeling van de ziekte

• Drie niet gemelde Amerikaanse subsidies aan het laboratorium van Wuhan

• De Verenigde Staten en de Europese Unie respecteren niet langer eigendomsrechten

• De Amerikaanse aanpak van de handelsbesprekingen met China

• Rusland zet onderzoek naar Amerikaanse programma’s voor biologische wapens voort

• Kamala Harris zet haar visie op de wereld uiteen op West Point

• Vrijheid van meningsuiting: touwtrekken tussen Twitter en de Europese Commissie

• Texas procureur-generaal afgezet

• Twee milities veroordeeld voor opruiende samenzwering bij de bezetting van het Capitool

• Republikeinen vragen om meer informatie over het Durham-rapport

• Onpartijdigheid van IRS, FBI en Justitie in twijfel getrokken in familiezaak Biden

• Amerikaanse ruimtediplomatie

• Het Mexicaanse leger bespioneert iemand die dicht bij president López Obrador staat

• De Verenigde Staten proberen toezicht te houden op de Darien.

• Uncle Sam gaat Peru’s politie leiden

• De Verenigde Staten zullen het Sociaal Fonds van Venezuela niet plunderen

• Geregelde luchtdienst Caracas-Damascus hersteld

EUROPA

• Emmanuel Macron voorziet een mislukking van het Oekraïense tegenoffensief

• België en Iran wisselen gevangenen uit

• Huiszoeking bij Alisher Usmanov in Duitsland was illegaal

• Olaf Scholz hoopt Vladimir Poetin binnenkort te kunnen bellen

• Volgens de BND verzwakt noch Rusland noch Poetins ‘regime’

• Vreemde doden in Italië

• Onrust in Kosovo

• Zuivering in Polen

• Polen wil kernonderzeeërs aanschaffen

• Generaal Karel Řehka bereidt Tsjechië voor op oorlog

• 54 belangenconflicten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in twee jaar tijd

• Oekraïne: de “revolutie” verslindt haar kinderen

• Mikhail Galuzin waarschuwt voor uitbreiding van het Oekraïense conflict naar Transnistrië

• Aanval op Russisch schip in Zwarte Zee

• Luchtaanval in Moskou

• Russisch arrestatiebevel voor VS-senator Lindsey Graham

• Duitse, Deense en Zweedse onderzoeken naar de sabotage van de North Stream-gasleiding nog in een impasse

• Volgens Sergej Lavrov bedreigt Washington Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse staten

AFRIKA

• Mevlüt Çavuşoğlu in Caïro

• Gevechten in Tripoli

• De Centraal-Afrikaanse Republiek wil een Russische militaire basis herbergen

• Thabo Mbeki wil vaart zetten achter oprichting Afrikaans Strafhof

AZIË

• Riad Salamé wordt niet uitgeleverd

• Ontmoeting Bashar El-Assad/Hassan Nasrallah

• De sultan van Oman in Iran

• De Volksmoedjahedien van Iran, krijgen steun van honderd voormalige staatshoofden en regeringsleiders tegen Ebrahim Raissi

• Recep Tayyip Erdoğan wint de parlements- en presidentsverkiezingen

• Mossad-cel ontmanteld in Turkije

• Noord-Korea bouwt muur aan grens met China

• Noord-Korea slaagt er niet in een spionagesatelliet te lanceren

• Waarom de Chinezen hun democratie verkiezen boven het westerse systeem

• Xi JinPing wil dat China in het centrum van de IT-revolutie staat

• China onderschept een Amerikaans spionagevliegtuig in de Chinese Zee

• Volgens George Gao kan een lek van het Covid-virus uit het laboratorium in Wuhan niet worden uitgesloten

• Vergadering Lloyd Austin/Li Shangfu geannuleerd

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• Amerikaanse Democraten betwisten COP28-voorzitterschap

• Verzekeraars buigen voor druk van Amerikaanse Republikeinen

• Saudi-Arabië onderhandelt over toetreding tot de Nieuwe Ontwikkelingsbank

• Top van de Euraziatische Economische Unie