President Vladimir Poetin heeft sinds zijn aantreden persoonlijk toegezien op de transformatie van de Russische strijdkrachten. Ze verkeerden in een deplorabele staat. Het merendeel van het management was alcoholist en dwong jonge rekruten om smerige ontgroeningen te ondergaan.

Eerst ontsloeg hij 150.000 onderofficieren en officieren, wat een grote managementcrisis veroorzaakte. Vervolgens creëerde hij het eerste ruimteleger, zo’n twintig jaar voor de Verenigde Staten, om nieuwe vormen van bevelvoering te testen en te investeren in een nieuw gebied van operaties. Het belangrijkste was dat hij Anatoly Serdyukov de strijd tegen corruptie had toevertrouwd, wat deze met ijzeren vuist deed, maar ten koste van de legers.

Vervolgens stuurde Vladimir Poetin zijn soldaten voor een periode van zes maanden naar Syrië om ze te trainen in echte gevechten. Tot slot richtte hij bij wijze van experiment een privéleger op, de Wagner Group, waarin hij verschillende organisatievormen kon testen.

De afgelopen twee jaar werd Wagner achter de schermen geleid door kolonel Dmitry Utkin, terwijl de medeoprichter, de communicator Yevgeny Prigozhin, alle blikken en kritiek naar zich toe trok.

Legers zijn enorme structuren waarvan de organisatie voortdurend moet worden heroverwogen. Ter vergelijking: in de jaren 90 realiseerden de Verenigde Staten zich dat het verhogen van hun militaire uitgaven de resultaten niet langer verbeterde. Dus benoemden ze Donald Rumsfeld tot minister van Defensie. Hij had uitzonderlijke managementvaardigheden. In 2001 moedigde hij de oprichting van particuliere militaire bedrijven aan (waaronder het beroemde Blackwater) om nieuwe werkmethoden te testen. Maar het experiment mislukte omdat de gevormde groepen meer geïnteresseerd waren in het uitvoeren van geheime operaties voor de CIA dan in het voldoen aan de eisen van het Pentagon. De Verenigde Staten blijven zitten met een leger waarvan de effectiviteit steeds verder afneemt, zoals we zagen toen Kabul in 2021 viel. President Vladimir Poetin voert nu een algemene reorganisatie van de strijdkrachten door en creëert een tweede regulier leger met vijf divisies en 26 brigades. Dit leger zal bepaalde door Wagner geteste methoden toepassen om een hoog niveau van efficiëntie te bereiken.

Generaal Jevgeni Burdinsky, plaatsvervangend stafchef van de strijdkrachten van de Federatie, zal toezicht houden op het nieuwe leger. Hij is een erkend specialist in bevelvoering.

Deze reorganisatie van het personeel zal tegelijkertijd plaatsvinden met een herziening van de geografische structuur. De toetreding van de Krim en een deel van Novorossia tot de Russische Federatie heeft geleid tot de oprichting van een marinedistrict voor de Zee van Azov. De terugkeer van de terroristische dreiging van de Oekraïense "integraal-nationalisten", de "Banderieten", leidde tot de oprichting van speciale militaire districten om Moskou en Sint-Petersburg te beschermen.

Het doel is om het hervormingsproces van de strijdkrachten te voltooien en alleen datgene te behouden wat zijn waarde heeft bewezen. Rusland heeft al de beste wapens ter wereld en een opmerkelijke strategische en tactische doctrine. In de komende jaren wil het land het beste leger ter wereld hebben.

President Vladimir Poetin voert deze transformatie uit te midden van een speciale militaire operatie in Oekraïne, met alle ernstige risico’s van dien. Hij lijkt erop te vertrouwen dat dit conflict ten einde loopt.