Президент Владимир Путин лично осуществлял контроль за реформированием вооружённых сил страны с момента своего прихода к власти. В то время они находились в плачевном состоянии. Большинство командного состава злоупотребляли алкоголем и подвергали молодых новобранцев аморальной дедовщине.

Сначала он уволил 150 000 военных сержантского и офицерского состава, что вызвало серьезный кризис в управлении. Затем он создал космические войска, примерно за двадцать лет до Соединенных Штатов, чтобы испытать новые формы командования и выйти на новый театр военных действий. Прежде всего, он поручил Анатолию Сердюкову борьбу с коррупцией, которую тот вел железным кулаком, но в ущерб армии.

Затем в течение десяти лет Владимир Путин отправлял военных в Сирию на шестимесячную боевую подготовку. Наконец, он в порядке эксперимента создал частную армию, ЧВК «Вагнер», где смог испытать различные формы организации.

Последние два года «Вагнером» закулисно командовал полковник Дмитрий Уткин, а соучредитель компании Евгений Пригожин был в центре внимания и критики.

Армия - это сложная структура, организацию которой приходится постоянно переосмысливать.

Для сравнения, в 1990-х годах Соединенные Штаты поняли, что увеличение военных расходов больше не приводит к улучшению результатов. Поэтому они назначили Дональда Рамсфельда министром обороны. Он обладал исключительными навыками управления бизнесом. В 2001 году он поощрил создание частных военных компаний (в том числе знаменитой Blackwater) для проверки новых методов работы. Но эксперимент провалился, поскольку созданные группы были больше заинтересованы в проведении секретных операций для ЦРУ, чем в удовлетворении требований Пентагона. Соединенные Штаты остались с армией, эффективность которой продолжает снижаться, в чем мы убедились, когда в 2021 году пал Кабул.

Сегодня президент Владимир Путин проводит генеральную реорганизацию вооруженных сил с созданием ещё одной армии, состоящей из пяти дивизий и 26 бригад. В этой армии будут применяться определенные методы, проверенные ЧВК Вагнер, для достижения высокого уровня эффективности.

Курировать новую армию будет генерал Евгений Бурдинский, заместитель начальника Генерального штаба вооружённых сил России. Он является признанным специалистом в области организации и управления.

Реорганизация личного состава будет происходить одновременно с реорганизацией географической структуры. Присоединение Крыма и, частично, Новороссии к Российской Федерации привело к созданию Азовского военно-морского района. Возвращение террористической угрозы со стороны украинских интегральных националистов, бандеровцев, привело к созданию военных округов для защиты Москвы и Санкт-Петербурга.

Цель - завершить реформу вооруженных сил, сохранив только то, что оправдало себя. Россия уже обладает лучшим в мире оружием и замечательной стратегической и тактической доктриной. В ближайшие несколько лет она намерена иметь лучшую армию в мире.

Президент Владимир Путин продолжает эту реформу в разгар специальной военной операции на Украине, со всеми вытекающими отсюда серьезными рисками. Похоже, он делает ставку на то, что этот конфликт подходит к концу.