De statisticus Juan C Diaz-Herrera van de Universiteit van Guadalajara (Centro Universitario De Ciencias Sociale) heeft voor het tweede jaar op rij vastgesteld dat Thierry Meyssan in 2022 de meest gelezen geopolitieke analist op internet was.

Deze ranking betekent niet dat Thierry Meyssan de beste is in zijn vakgebied, maar wel dat hij de meest invloedrijke is op wereldniveau.