Die Theorie, laut der die globale Erwärmung auf der ganzen Welt beobachtbar sei und durch menschliche Aktivitäten verursacht werde, wurde vom Weltklimarat (IPCC), eine Kommission der Vereinten Nationen, populär gemacht.

Ich bin kein Experte in Klimafragen und erlaube mir nicht, zu beurteilen, ob diese Theorie richtig oder falsch ist, aber ich bin ein Experte für internationale Politik und kann die Arbeit dieser UN-Kommission bewerten.

Vor etwa zehn Jahren schrieb ich bereits, dass der IPCC, wie der Name schon sagt, absolut keine wissenschaftliche Akademie ist, sondern eine zwischenstaatliche Gruppe [1]. Seine Schlussfolgerungen sind daher nicht das Ergebnis eines wissenschaftlichen Ansatzes, sondern einer politischen Debatte.

Der IPCC wurde auf Initiative der britischen Premierministerin Margaret Thatcher gegründet, um ihren Kampf gegen die Bergarbeitergewerkschaften zu unterstützen. Es überrascht nicht, dass er zu dem Schluss kam, dass die Verwendung von Kohle schlecht für die Umwelt, während die Verwendung von Kernenergie wünschenswert für sie sei. Das ist kein wissenschaftliches Theorem, sondern eine politische Position.

Darüber hinaus habe ich darauf hingewiesen, dass die Schaffung von Treibhausgasemissionszertifikaten keine zwischenstaatliche Initiative ist, sondern eine Idee der Joyce-Stiftung, die von Climate Exchange Ltd. umgesetzt wird [2]. Jeder Staat entwirft seine eigenen Rechtsvorschriften in diesem Bereich. Er erhält eine bestimmte Menge an Emissionszertifikaten, die er dann nach eigenem Ermessen an Unternehmen verteilt. Diejenigen, die sie nur teilweise nutzen, können die ungenutzten Rechte an einer spezialisierten Börse in Chicago weiterverkaufen.

Die Statuten dieser Börse wurden von einem damals noch unbekannten Anwalt der Joyce Foundation, einem gewissen Barack Obama (zukünftiger Präsident der Vereinigten Staaten), verfasst. Der Aufruf an Investoren für den Start dieser Börse wurde von Al Gore (zukünftiger Vizepräsident der Vereinigten Staaten) und David Blood (ehemaliger Direktor von Goldman Sachs) organisiert. Man kann diese Leute als echte Umweltaktivisten oder als hochgradige Gauner betrachten, es ist eine Frage des Standpunkts.

Im Laufe der Zeit wurde dieser politische Apparat mit einem wissenschaftlichen Anstrich und guten Absichten geschmückt, so dass es schwierig geworden ist, ihn in Frage zu stellen. Es gibt jedoch eine alternative wissenschaftliche Theorie, um die globale Erwärmung zu erklären. Sie wurde von dem kroatischen Geophysiker Milutin Milanković in der Zwischenkriegszeit formuliert.

Die Umlaufbahn der Erde ändert sich gemäß drei natürlichen Zyklen: ihrer Exzentrizität, ihrer Schiefe und der Präzession der Tagundnachtgleichen. Jede dieser Variationen folgt einem perfekt berechenbaren Zyklus zwischen 20.000 und 100.000 Jahren. Diese drei Variationen beeinflussen gemeinsam die Sonneneinstrahlung der Erde und damit ihr Klima. Diese Theorie wurde 1976 durch die Untersuchung von Eisbohrkernen während der Bohrungen in Wostok (Antarktis) bestätigt. Aber sie erklärt nicht alles.

Die Russische Akademie der Wissenschaften hat gerade eine dritte Theorie formuliert, die ebenfalls auf der Beobachtung der Natur basiert. "Die Hauptursache für lokale Klimakatastrophen ist die zunehmende Emission von natürlichem Wasserstoff aufgrund der wechselnden Gravitationskräfte von Mond und Sonne, die Löcher in der Ozonschicht verursachen. Der daraus resultierende Temperaturanstieg und das Gemisch von Ozon und Wasserstoff sind die Hauptursachen für Wald- und Steppenbrände" [3].

Die Akademie der Wissenschaften stellt nicht nur das Dogma des IPCC in Frage, sondern auch das Instrumentarium zur Verringerung der Ozonlöcher, nämlich die Wiener Konvention und das Montrealer Protokoll, "deren Umsetzung ganze Teilindustrien der chemischen Industrie vernichtet hat, ohne die Größe der Ozonlöcher zu verändern, die nur zugenommen haben".

Die Theorie der Russischen Akademie der Wissenschaften basiert auch auf der Idee, dass die globale Erwärmung in verschiedenen Regionen der Welt kein vergleichbares Phänomen ist. Man hat jedoch gerade gemessen, dass sich die Temperatur des Pazifischen Ozeans entgegen einem weit verbreiteten Klischee abkühlt [4].

Die Arbeiten der Russischen Akademie der Wissenschaften werden Ende November/Anfang Dezember auf der COP-28 in Dubai vorgestellt. Ein politischer Kampf hat bereits begonnen, um Wissenschaftler zum Schweigen zu bringen. Es handelt sich um die Ernennung des Vorsitzenden der Sitzung, der den Unruhestiftern das Wort geben oder im Gegenteil sie zum Schweigen bringen kann. Es liegt an Mohammed bin Zayed, dem Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate, ihn zu ernennen. Er hat Sultan al-Jaber, seinen Industrieminister, ernannt. Sofort schrieben Parlamentarier der USA und der Europäischen Union an UN-Generalsekretär António Guterres und baten ihn, sich dagegen zu wehren. Ihr Argument ist wie immer irrelevant für ihren Zweck. Sie argumentieren, dass Sultan al-Jaber auch Vorsitzender der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) ist. Er wäre also Richter und Partei. Sie plädieren dagegen für die Ernennung eines Lobbyisten für nicht-fossile Brennstoffe. Er wäre auch Richter und Partei, aber für das gegnerische Lager.

Wenn nun die russischen Wissenschaftler auf der COP-28 sprechen können, ist es wahrscheinlich, dass sich die Versammlung nicht nach wissenschaftlichen, sondern nach politischen Kriterien in zwei Teile spalten wird. Die Unterstützer der Angelsachsen gegen jene von Russland (der Rest der Welt). Zweifellos wird das Dogma des IPCC bald zur fixen Idee der westlichen Welt und zum Gespött des Rests der Welt werden.

[1] „1982-1996: Die Ökologie des Marktes“, von Thierry Meyssan, Übersetzung Horst Frohlich, Оdnako (Russland) , Voltaire Netzwerk, 7. Dezember 2015.

[2] Der Klima-Vorwand 3/3 : „1997-2010: Die Ökologie der Finanz“, von Thierry Meyssan, Übersetzung Horst Frohlich, Оdnako (Russland), Voltaire Netzwerk, 7. Dezember 2015.

[3] Source : Communiqué du président de l’Académie des Sciences de Russie.

[4] Systematic Climate Model Biases in the Large-Scale Patterns of Recent Sea-Surface Temperature and Sea-Level Pressure Change, Robert C. J. Wills, Yue Dong, Cristian Proistosecu, Kyle C. Armour & David S. Battisti, Geophysical Research Letters, DOI : 10.1029/2022GL100011