Теория о том, что глобальное потепление происходит во всем мире и что оно вызвано деятельностью человека, была популяризирована Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК), являющейся межправительственным органом ООН.

У меня нет никаких познаний в вопросах климата, и я не берусь судить, верна или неверна эта теория, но я политолог и могу оценить работу этого органа. Около десяти лет назад я писал, что, как следует из названия, МГЭИК - это вовсе не научная академия, а межправительственная группа [1]. Поэтому её выводы не являются плодом научного подхода, а только политических дебатов.

МГЭИК была создана по инициативе премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер для поддержки её борьбы с профсоюзами шахтеров. Неудивительно, что группа пришла к выводу о том, что использование угля вредно для окружающей среды, а ядерная энергетика желательна. Но это не научная теория, это - политическое заявление.

Я также указывал, что предоставление прав на выбросы парниковых газов - это не межправительственная инициатива, а идея Фонда Джойса, реализованная компанией Climate Exchange Ltd. [2]. Каждая страна разрабатывает свое собственное законодательство по этому вопросу. Она получает определенное количество прав на выбросы, которые распределяет по своему усмотрению между предприятиями. Предприятия, которые используют только часть своих квот, могут продать неиспользованные квоты на специализированной бирже в Чикаго.

Устав этой биржи был составлен тогда ещё неизвестным юристом Фонда Джойса, неким Бараком Обамой (будущим президентом США). Призыв к инвесторам по созданию этой биржи был осуществлён Элом Гором (будущим вице-президентом США) и Дэвидом Бладом (бывшим директором Goldman Sachs). Ответ на вопрос, считаете ли вы этих людей добросовестными экологическими активистами или законченными мошенниками, лежит на вашей совести.

Со временем эта политическая система прикрылась наукой и благими намерениями, поэтому её трудно поставить под сомнение. Однако существует альтернативная научная теория, объясняющая глобальное потепление. Она была выдвинута хорватским геофизиком Милутином Миланковичем в период между двумя мировыми войнами.

Орбита Земли изменяется в соответствии с тремя природными циклами: эксцентриситетом, наклоном и прецессией земной оси. Каждая из этих вариаций следует циклам от 20 000 до 100 000 лет, которые вполне поддается расчетам. Эти три вариации в совокупности влияют на количество солнечной энергии, получаемой разными областями Земли, и, следовательно, на их климат. Данная теория была подтверждена в 1976 году изучением образцов льда, полученных при бурении на станции «Восток» (Антарктида). Но эта теория объясняет далеко не всё.

Российская академия наук недавно выдвинула третью теорию, также основанную на наблюдениях за природой. Согласно этой теории, основной причиной локальных климатических катастроф является возрастающая эмиссия природного водорода из-за чередования гравитационных сил Луны и Солнца, что приводит к образованию дыр в озоновом слое. Возникающее в результате этого повышение температуры и смешение озона и водорода являются основными причинами лесных и степных пожаров» [3].

Что касается Французской академии наук, то она не ограничивается простым оспариванием догм МГЭИК и тоже оспаривает меры, разработанные для уменьшения количества дыр в озоновом слое. А именно Венскую конвенцию и Монреальский протокол, «реализация которых уничтожила целые подотрасли химической промышленности, не повлияв на размер озоновых дыр, которые только увеличились».

В основе теории Российской академии наук также лежит идея о том, что глобальное потепление не является одинаковым в разных регионах мира. Вопреки распространенному мнению, в результате проведённых измерений было установлено, что температура воды в Тихом океане понижается [4].

Выводы Российской академии наук будут представлены на Конференции ООН по вопросам изменения климата COP-28 в Дубае в конце ноября или начале декабря. Но уже сегодня началась политическая борьба, направленная на то, чтобы заставить ученых замолчать. Она касается назначения председательствующего на сессиях, который сможет дать широкий простор возмутителям спокойствия или, наоборот, заставить их молчать. Выбор председателя зависит от Мохаммеда бен Заида, президента Объединенных Арабских Эмиратов. Им он назначил Султана аль-Джабера, министра промышленности. Парламентарии США и ЕС немедленно обратились к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с письмом, в котором просили его выступить против этого назначения. Их аргументы, как всегда, не имеют ничего общего с их целью. Они утверждают, что султан аль-Джабер также является Генеральным директором Национальной нефтяной компании Абу-Даби (Adnoc). Поэтому он будет одновременно судьей и стороной дела. Вместо этого они рекомендуют назначить лоббиста неископаемых видов топлива. Он также будет судьей и стороной дела, но для противоположного лагеря.

Если российские ученые выступят на COP-28, то, скорее всего, ассамблея расколется на две части, причем не по научным, а по политическим соображениям. Сторонники англосаксов против сторонников России (остального мира). Нет сомнений, что догма МГЭИК скоро станет иде фикс для Запада и посмешищем для остального мира.