Il vecchio mondo è già morto e un nuovo mondo si sta delineando. Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fonti diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci diverse, confrontare argomentazioni contraddittorie.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri.

Nel sommario di questa settimana:

EDITORIALE

• Scontro Usa-Cina al 20° Dialogo dell’Hotel Shangri-La

AMERICHE

• Il Congresso alza il tetto del debito Usa

• Riunione della Coalizione anti-Daesh

• La comunità della Sicurezza Nazionale Usa in subbuglio

• Gli Stati Uniti violano massicciamente il diritto alla vita privata dei cittadini

• Gli statunitensi pensano che le cose siano fuori controllo

• Joe Biden ha mentito sugli affari del figlio Hunter

• L’FBI rifiuta di rivelare le notizie in suo possesso sulla famiglia Biden

• Errata corrige

• Eric Adams e l’immigrazione illegale

• Amlo conquista la regione chiave del PRI

• Amlo non tollererà più esecuzioni extragiudiziali

EUROPA

• L’MI5 arresta Kit Klarenberg, giornalista che ha rivelato la testimonianza che inficia la versione ufficiale dell’11 Settembre

• Il Regno Unito chiede la chiusura delle presunte “stazioni di polizia cinese”

• Video

• Il Belgio si oppone all’uso di fucili d’assalto per attaccare la Russia

• L’Italia rimuove le sanzioni contro l’Arabia Saudita

• La Svezia rafforza le norme contro il PKK

• In Polonia Donald Tusk è una minaccia per il potere

• Péter Szijjártó pensa che il gas russo invaderà presto l’Europa sud-orientale

• Sotto pressione, l’Ungheria dichiara «ucraina» la Crimea

• Il parlamento europeo chiede la revoca del diritto dell’Ungheria a presiedere nel 2024 il Consiglio europeo

• Il parlamento europeo raccomanda l’adozione di un sistema per combattere le interferenze russe e cinesi ispirato al modello della Lega Anticomunista Mondiale

• L’Unione Europea istituisce un tribunale dei brevetti

• Bruxelles vieta i cereali ucraini in cinque Stati dell’Unione

• Manifestazioni in Serbia

• Le forze turche della Nato in Kosovo

• Li Hui precisa il proprio metodo

• La CIA avrebbe avuto sentore a giugno 2022 del piano dell’Ucraina per sabotare il Nord Stream

• I nazionalisti integralisti ucraini sabotano la diga di Kakhovka

• L’Accademia delle Scienze russa propone una nuova interpretazione del riscaldamento climatico

• Mosca pronta a negoziare con Kiev

• Gli iPhone dei dirigenti russi compromessi dalla NSA statunitense

AFRICA

• Israele partecipa ad African Lion 2023

• Giorgia Meloni in Tunisia

• Il generale al-Burhan e gli islamisti chiedono la revoca di Volker Perthes

• Rivolte in Senegal

• Elezioni manifestamente fittizie in Guinea Equatoriale

• Vladimir Putin non sarà arrestato in Sud Africa

ASIA

• In Israele non ci sono stati decessi per Covid di pazienti tra i 18 e i 49 anni senza patologie pregresse

• Antony Blinken all’AIPAC

• Incidente tra Egitto e Israele

• Matrimonio del principe Hussein di Giordania

• Come liberarsi delle forze di occupazione Usa in Siria?

• Per minacciare la Turchia, il Pentagono consegna HIMARS ai suoi mercenari kurdi

• La Siria e l’Iraq contro il traffico di droga

• L’Irak inizia la ricostruzione dell’èra post-occidentale

• Washington tenta di riallacciare i rapporti con Riyad

• Nuovo parlamento in Kuwait

• Il nuovo governo di Erdogan

• Scambio di spie con l’Iran

• Coalizione navale nel Golfo e nel Mare di Oman

• Ebrahim Raïssi in America Latina

• Gli Stati Uniti annunciano altre misure coercitive unilaterali contro Iran e Cina

• L’Afghanistan non produce quasi più oppio

• Tentativo abortito di rivoluzione colorata in Kirghizistan

• Il Bangladesh importerà concimi russi

• Xi Jinping e l’identità cinese

• La Francia si oppone all’apertura di una succursale della Nato in Giappone

• Pattugliamento sino-russo nel Mar della Cina e nel Mar del Giappone

• Il Giappone partecipa indirettamente ad armare l’Ucraina

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• 2° vertice della Comunità Politica Europea

• La Nato si dota di un piano d’azione in caso di guerra contro la Russia

• La Corea del Nord rimette al suo posto l’Organizzazione Marittima Internazionale

• Riunione a porte chiuse dell’OPEP+