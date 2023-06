Volgens CNN zijn ten minste 16 van de 60 Bradley infanteriegevechtsvoertuigen van Oekraïne vernietigd in de eerste week van het tegenoffensief [1].

Kiev handhaaft een strikt embargo op informatie over zijn tegenoffensief. Het enige wat het kan claimen is de inname van de dorpen Neskuchne, Blagodatné, Storojeve en Makarivka, allemaal aangrenzend en gelegen aan dezelfde rivier in de oblast Donetsk. In geen enkel geval zijn de Oekraïense troepen door de Russische verdedigingslinies gebroken, die in dit gebied zo’n tien kilometer binnen het door Moskou bevrijde deel beginnen.