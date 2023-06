Die Welt verändert sich. Die Dinge bewegen sich schnell. Die alte Welt ist bereits tot, während eine neue Welt entsteht.

87% der Weltbevölkerung teilen nicht die westliche Sicht über den Krieg in der Ukraine. Ihre Regierungen sehen, dass die Vereinigten Staaten nur Papiertiger sind. Sie weigern sich ab jetzt, dem Diktat der G7 zu gehorchen.

Sie wissen vielleicht nichts darüber und das ist verständlich: Westliche Nachrichtenagenturen leiten diese Nachrichten nicht weiter. Sie verbergen Ihnen das Debakel. Deshalb haben wir Korrespondenten aus fünf Kontinenten versammelt und veröffentlichen einen wöchentlichen Newsletter, um Ihnen Zugang zur Arbeit einer Nachrichtenagentur zu geben. Sie finden kontextualisierte Nachrichten. Fakten, unvoreingenommen gebracht, und in die Geschichte eingefügt.

Dieses außergewöhnliche Werkzeug ist nur im Abonnement zugänglich.

– Deutsch

Jahresabonnement: 150 Euro

Monatsabonnement: 15 Euro

– Englisch

Yearly subscription: 150 euros

Monthly subscription: 15 euros

– Französisch

Souscription annuelle : 150 euros

Souscription mensuelle : 15 euros

– Holländisch

Jaarabonnement: 150 euro

Maandelijks abonnement: 15 euro

– Italienisch

Sottoscrizione annuale: 150 euro

Sottoscrizione mensile: 15 euro

– Spanisch

Abono anual: 150€

Abono mensual: 15€

Im Inhalt von N°44:

LEITARTIKEL

Der 20. Dialog des Shangri-La Hotels

AMERIKA

– Kongress hebt US-Schuldenobergrenze an

– Zusammen-Treffen der Anti-Daesh-Koalition

– Die Nationale Sicherheitsgemeinschaft der USA in Aufruhr

– Die Vereinigten Staaten verletzen massiv die Persönlichkeitsrechte ihrer Bürger

– Joe Biden hat über das Geschäft seines Sohnes Hunter gelogen

– FBI weigert sich, seine Informationen über die Biden-Familie preiszugeben

– Washington überwacht die Positionen von sechs Staaten, die die Welt kippen könnten

– Eric Adams und die illegale Einwanderung

– AMLO gewinnt die wichtige PRI-Region

– AMLO duldet keine außergerichtlichen Hinrichtungen

EUROPA

– MI5 verhaftet Kit Klarenberg, den Journalisten, der die Aussage enthüllt hat, die die offizielle Version des 11. September widerlegt

– Großbritannien fordert Schließung der sogenannten "chinesischen Polizeistationen"

– Video

– Belgien lehnt den Einsatz seiner Sturmgewehre für Angriffe auf Russland ab

– Italien hebt Sanktionen gegen Saudi-Arabien auf

– Schweden verschärft seine Gesetzgebung gegen die PKK

– Donald Tusk bedroht die Macht in Polen

– Peter Szijjártó glaubt, dass russisches Gas bald Südosteuropa überschwemmen wird

– Ungarn erklärt die Krim nicht spontan als "ukrainisch"

– Europäisches Parlament fordert Abschaffung des Vorsitzes Ungarns im Europäischen Rat im Jahr 2024

– Europäisches Parlament befürwortet System zur Bekämpfung russischer und chinesischer Einmischung nach dem Vorbild der Antikommunistischen Weltliga

– Die Europäische Union richtet ein Patentgericht ein

– Brüssel verbietet ukrainisches Getreide in 5 EU-Staaten

– Proteste in Serbien

– Türkische NATO-Truppen im Kosovo stationiert

– Li Hui erläutert seine Methode

– Die CIA soll im Juni 2022 Wind von dem Plan der Ukraine, Nord Stream zu sabotieren, bekommen haben

– Ukrainische Integrale Nationalisten sabotieren Kachowka-Staudamm

– Russische Akademie der Wissenschaften schlägt neue Interpretation der globalen Erwärmung vor

– Moskau ist bereit mit Kiew zu verhandeln

– Die iPhones der russischen Führungsleute von der NSA kompromittiert

AFRIKA

– Israel nimmt am African Lion 2023 teil

– Giorgia Meloni in Tunesien

– General al-Burhan und Islamisten fordern die Entlassung von Volker Perthes

– Revolten im Senegal

– Offenbar Scheinwahlen in Äquatorialguinea

– Wladimir Putin wird in Südafrika nicht verhaftet werden

ASIEN

– In Israel gab es keine Covid-Todesfälle bei Patienten im Alter zwischen 18 und 49 Jahren ohne zugrunde liegende Morbositäten.

– Antony Blinken auf der AIPAC

– Zwischenfall zwischen Ägypten und Israel

– Hochzeit von Prinz Hussein von Jordanien

– Wie kann man die US-Besatzungstruppen aus Syrien vertreiben?

– Pentagon liefert HIMARS an seine kurdischen Söldner, um die Türkei zu bedrohen

– Syrien und Irak gegen Drogenhandel

– Irak beginnt nach der westlichen Ära nun seinen Wiederaufbau

– Washington versucht, sich wieder mit Riad zu verbinden

– Neues Parlament in Kuwait

– Die neue Erdoğan-Regierung

– Spionageaustausch mit dem Iran

– Eine Flottenkoalition im Golf und im Arabischen Meer

– Ebrahim Raisi in Lateinamerika

– Neue einseitige Zwangsmaßnahmen der USA gegen Iran und China

– Afghanistan produziert kaum mehr Opium

– Gescheiterter Versuch einer Farbrevolution in Kirgisistan

– Bangladesch wird russischen Dünger importieren

– Xi Jinping und die chinesische Identität

– Frankreich ist gegen die Eröffnung eines NATO-Büros in Japan

– Chinesisch-russische Patrouille im Chinesischen und Japanischen Meer

– Japan beteiligt sich indirekt an der Bewaffnung der Ukraine

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

– 2. Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft

– NATO verabschiedet Aktionspläne für den Fall eines Krieges gegen Russland

– Nordkorea weist die Weltseeschifffahrtsorganisation wieder in die Schranken

– Sitzung der OPEC+ vor geschlossenen Türen

– Analysen des Voltaire-Netzwerks

– Thierry Meyssan, erster Geopolitiker im globalen Internet